Poglejte ta prizor, cisterna zapeljala s ceste pri Colu in se prevrnila (FOTO)

Policisti PU Nova Gorica so bili danes, 8. oktobra 2026, ob 00.18, obveščeni o prometni nesreči izven naselja Col v občini Ajdovščina. Po ugotovitvah policije je 41-letni voznik tujega tovornega vozila – cisterne vozil iz smeri Cola proti Ajdovščini. V ostrem in nepreglednem desnem ovinku med spustom je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal levo z vozišča, cisterna pa se je prevrnila na levi bok in obstala pod nivojem ceste. Vozilo je bilo prazno in ni prevažalo nevarnih snovi.

Na kraju so poleg prometnih policistov posredovali tudi gasilci Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina ter reševalci NMP Zdravstvenega doma Ajdovščina. Voznika so pregledali, vendar v nesreči ni bil poškodovan. Policisti bodo 41-letniku zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.