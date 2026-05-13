MUČENJE ŽIVALI

Pogojna za usmrtitev psov, tretjega psa so mu vzeli

In moškega ovadili zaradi mučenja živali.
Zgodilo se je v Spodnjih Lokah. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 13. 5. 2026 | 06:16
2:56
A+A-

Pred več kot dvema letoma je Slovenijo pretresel primer usmrtitve dveh psov v eni od družinskih hiš v Spodnjih Lokah. Zgodilo se je v soboto, 17. februarja 2024. Kot so sporočili s policije, je osumljeni 58-letni domačin dva psa usmrtil »iz do sedaj neznanega vzroka« ter da so mu za čas zbiranja obvestil celo odvzeli prostost. Med opravljanjem ogleda na kraju dogodka je bil prisoten tudi veterinarski inšpektor, ki je vzel tretjega psa v lasti osumljenca, »za kadavra usmrčenih živali pa je poskrbel higienik«.

Med našim takratnim poizvedovanjem v omenjenem kraju smo lahko slišali, da so bile zapletene družinske razmere oziroma spori med družinskimi člani najverjetneje glavni sprožilec pri takrat 58-letnem A. M. iz Spodnjih Lok, da je hladnokrvno usmrtil dva psa. Svojega in od enega od svojih otrok. Naši viri so nam takrat še pravili, da naj bi šlo za sinovega psa, čeprav smo med poizvedovanjem po kraju slišali tudi ugibanja, da bi bil lahko hčerin. Ta naj bi bil »kar žleht oziroma zelo napadalen«, smo še izvedli.

21 mesecev pogojnega zapora je dobil.

Tudi v sporu s sosednjim kmetom

Da se kaj takšnega ne bi smelo zgoditi oziroma da je prav, da se 58-letnika zaradi tega, kar naj bi storil, kazensko preganja, so si bili v kraju enotni. Policisti so ga od vsega začetka obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali. Po drugi strani je bilo mogoče tudi slišati, da ga je, glede na celotno družinsko situacijo, »po svoje tudi razumeti«. »Nobene žal besede nimam za gospoda,« nam je povedala domačinka, ki priznava, da če malo spije, postane agresiven. »Policija je bila že večkrat pri njih,« je spomnil drugi, pri čemer je prva dodala, da ne vedo, ali po njegovi krivdi. Bil pa je, kot smo še slišali, 58-letnik tudi v sporu s sosednjim kmetom.

Ker nam takrat ni uspelo pridobiti odziva 58-letnika, smo pričakovali, da bomo njegovo plat zgodbe lahko slišali, ko bo primer prišel na sodišče. A nam niti to ni bilo usojeno, saj mu je bila na kamniškem okrajnem sodišču izdana sodba po kaznovalnem nalogu, kar pomeni, da se mu brez glavne obravnave in izvajanja dokazov takoj izreče kazenska sankcija, ki jo je predlagal državni tožilec. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam pojasnili, da je bil z omenjeno sodbo spoznan za krivega dveh kaznivih dejanj mučenja živali. »Obdolženemu je bila izrečena pogojna obsodba z določeno enotno kaznijo eno leto in devet mesecev zapora s preizkusno dobo štirih let,« so nam pojasnili na sodišču. In še, da je sodba od 26. avgusta lani pravnomočna. 

IZBRANO ZA VAS
