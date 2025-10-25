Pogorelo stanovanje v 3. nadstropju, reševalci so četverico odpeljali v bolnišnico

Okoli 30 stanovalcev so morali pristojni evakuirati v četrtek pozno zvečer, ko je zagorelo v 3. nadstropju večstanovanjskega bloka v Knafelčevi ulici v Mariboru. Štirje so potrebovali tudi zdravniško pomoč.

»Na območju Tabora v Mariboru smo bili okrog 22.20 obveščeni o požaru v stanovanjskem bloku oziroma stanovanju, iz katerega so občanko rešili gasilci. Zaradi poškodb je bila odpeljana v bolnišnico. Po zadnjih informacijah se je lažje poškodovala,« je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor. Kot je dodala, so se evakuiranci kasneje lahko vrnili v svoja stanovanja.

Odrejena evakuacija

Požar so ukrotili.

»Zaradi vdihavanja dima so na kraju dogodka oskrbeli tri osebe. Po prvih informacijah je nastala materialna škoda v višini 70.000 evrov. V zvezi s požarom nadaljujemo zbiranje obvestil,« je dodala.

Med prvimi so bili na kraju požara gasilci Gasilske brigade Maribor, PGD Razvanje, PGD Studenci in PGD Radvanje ter se zaradi podatka, da je v stanovanju oseba, prioritetno posvetili reševanju.

»Osebo so z NMP odpeljali v UKC Maribor. Zaradi povečane gostote dima v višjih nadstropjih smo morali nekaterim stanovalcem odrediti evakuacijo. Pred zaključkom intervencije smo stanovanjski objekt še prezračili, prostore pregledali s termovizijsko kamero, preverili prisotnost nevarnih plinov in s tem stanovalcem v zgodnjih jutranjih urah omogočili varno vrnitev v objekt,« so poročali gasilci PGD Radvanje.