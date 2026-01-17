Pogrešajo 41-letnega Slobodana. Ste ga kje videli? (FOTO)

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da policisti PP Ptuj obravnavajo pogrešanje 41-letnega Slobodana Jedrinovića iz Markovcev. Po njihovih informacijah je bil nazadnje opažen 16. januarja okrog 19.30, ko se je odpeljal od doma z avtomobilom Škoda Octavia MB 13-SAG. Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi in vozilu, prosijo, da to obvestijo na številko 113.

Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor

Z omenjene policijske uprave so včeraj javnost že prosili za informacije o pogrešani ženski. Danes so sporočili, kako se je njeno iskanje razpletlo. Žal je vsako leto v Sloveniji kar nekaj pogrešanih oseb in ti dve še zdaleč nista eni redkih. Na policiji pravijo, da je pogrešanih oseb nekaj sto. Nekatere k sreči najdejo žive, druge na žalost ne.