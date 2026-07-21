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POGREŠANA OSEBA

Pogrešajo Dijano (37) iz Ljubljane, v nedeljo se je od doma odpeljala z belim Peugeotom 208

Visoka je okoli 162 centimetrov, suhe postave, modrih oči, svetlih daljših las.
Pogrešana 37-letna Dijana. FOTO: Pu Ljubljana
Pogrešana 37-letna Dijana. FOTO: Pu Ljubljana
S. U.
 21. 7. 2026 | 14:13
 21. 7. 2026 | 14:17
0:59
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Svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Visoka je okoli 162 centimetrov, suhe postave, modrih oči, svetlih daljših las, oblečena naj bi bila v športna oblačila in kapo s ščitnikom. V nedeljo se je od doma odpeljala z belim vozilom Peugeot 208, registrske oznake LJ 75-INC, verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Šiška na 01 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

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