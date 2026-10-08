Pogrešajo osebo (40) z območja Ajdovščine, mobilni telefon je bil nazadnje uporabljen v sredo

Na območju enega od naselij v Občini Ajdovščina svojci od srede pogrešajo 40-letno osebo, ki se prevaža z belim osebnim vozilom Opel Astra 2.0 GTI goriških registrskih oznak. Mobilni telefon pogrešane osebe je bil nazadnje uporabljen v sredo na območju Postojne, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija prosi vse, ki bi osebni avtomobil ali pogrešano osebo opazili oziroma razpolagajo s kakršnimi koli informacijami, ki bi lahko pomagale pri iskanju, da o tem obvestijo policijo na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo oz. pokličejo na telefonsko številko policije 080 1200.