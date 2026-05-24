Pogrešan je Mario (60): ima zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj

Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovenj Gradca. Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre jeans hlače, svetlo sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Policija prosi vse, ki bi ga opazili ali imajo kakršnekoli informacije o njegovem izginotju, da to sporočijo na policijsko postajo Slovenj Gradec na številko 02 872 54 00, interventno številko 113 ali anonimno številko policije 080 12 00.