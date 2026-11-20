Policisti iščejo 47-letno Majo Jarm iz Ivančne Gorice, za katero se je v sredo zjutraj izgubila vsaka sled. Od doma se je odpeljala z belim osebnim avtomobilom, od takrat pa ni znano, kje se nahaja. Nazadnje so jo videli v sredo v jutranjih urah na domačem naslovu. Od tam se je odpeljala z belim osebnim avtomobilom znamke Ford Mondeo, registrskih oznak LJ 24-GFB. Pogrešana je visoka približno 160 centimetrov, je močnejše postave, ima krajše svetlejše lase, postrižene na paž, na obrazu pa pegice. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v belo majico, črne pajkice in daljšo črno bundo.

Policija prosi za pomoč: Ste jo morda videli?

Kljub doslej izvedenim ukrepom policistom pogrešane še ni uspelo najti, zato se obračajo na javnost. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o Maji Jarm, jo opazili ali videli njen avtomobil, prosijo, naj nemudoma obvestijo policijo.

Podatke lahko sporočijo na Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko (01) 781 83 80, pokličejo interventno številko 113 ali anonimno številko 080 1200.