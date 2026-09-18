Pogrešana 59-letna Tatjana iz Ankarana, policija prosi za pomoč

Svojci od srede pogrešajo 59-letno Tatjano Jansen Turk iz Ankarana. Njeno izginotje so 16. septembra prijavili na Policijski postaji Koper. Policija je objavila tudi podatke o vozilu, ki ga uporablja pogrešana. Gre za črni Audi TT z registrsko številko KPHV-774.

Tatjana Jansen Turk je suhe postave, visoka približno 175 centimetrov in ima svetle lase.

Policija pogrešano osebo išče.