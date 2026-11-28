Policisti Policijske postaje Domžale iščejo 54-letno Matejko Banko iz Domžal. Ker je kljub doslej izvedenim ukrepom še niso našli, za pomoč prosijo tudi javnost. Kot je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc, bi bilo lahko zdravstveno stanje pogrešane ogroženo.

Matejka Banko je visoka približno 160 centimetrov in je suhe postave. Nosi korekcijska očala, nima pa enega od sprednjih zob.

Policija prosi za informacije

Vse, ki bi pogrešano opazili, vedeli, kje se nahaja, ali bi videli njeno vozilo, policija prosi, naj to čim prej sporočijo. Informacije lahko posredujejo na Policijsko postajo Domžale na telefonsko številko 01 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Obrnejo se lahko tudi na najbližjo policijsko postajo.

Policija se zahvaljuje vsem za pomoč pri iskanju.