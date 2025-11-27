Pogrešana je komaj 13-letna Lin, ste jo videli?

Neznano kam je odšla trinajstletna Lin Pevec iz Maribora. Nazadnje so jo videli v sredo, 26. novembra, zjutraj v Mariboru. Lahko bi se nahajala tudi na območju Murske Sobote, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Lin Pevec je suhe postave, visoka 162 cm, rjave lase ima postrižene na paž. Ima rjave oči, ovalen obraz in svetlo polt. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v daljšo modro jakno in modrosive široke hlače ter obuta v črne športne copate z belim podplatom.

»Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, na številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200,« še prosijo na PU Maribor.