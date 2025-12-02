Pogrešana lepotica, goreč avto in truplo v kovčku: zgodba o Patrikovem zločinu preplavila svetovne medije

Te dni ne le Avstrijo, Slovenijo in regijo pretresa grozljiv zločin, ki ga je osumljen 31-letni Slovenec Patrik Meglič, o njem pišejo tudi svetovni mediji. Zgodba o pogrešani lepotici, ki je nenadoma in povsem nepričakovano izginila, o gorečem avtomobilu njenega bivšega fanta, množičnih iskalnih akcijah ter na koncu aretacij in najdbe trupla v kovčku, zakopanem v gozdu je namreč skorajda preveč nenavadna, da bi bila resnična.

Med prvimi so o takrat še pogrešani Stefanie Piper začeli pisati mediji na Balkanu. Glas o lepi vplivnici, ki po službeni zabavi ni prišla na dogovorjeni sestanek, zaradi česar je njeno prijateljico močno zaskrbelo zanjo, se je hitro razširil na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Srbijo, vse do Albanije. Novinarje in bralce je pritegnila podoba mlade Avstrijke in vsi so stiskali pesti, da jo kmalu najdejo živo in zdravo. Ko se to ni zgodilo in je zgodba začela dobivati nove razsežnosti, so o njej začeli pisati tudi v drugih koncih Evrope, še posebej je zanimala britanske portale kot sta Daily Mail in The Sun. Nato pa so konec minulega tedna policisti aretirali 31-letnega Patrika Megliča in dan pozneje v okolici Majšperka našli še truplo pogrešane Stefanie in o Sloveniji je nenadoma pisal ves svet.

O primeru so denimo poročali na ameriškem Fox News, o aretaciji in najdbi trupla sta poročala tudi sloviti New York Post, pa revija People, kjer so sicer zapisali, da naj bi Patrik policiji priznal, da je Stefanie zadavil, česar pa avstrijski preiskovalci na nedeljski tiskovni konferenci uradno niso potrdili. Za Slovenijo so na žalost v ne najlepši luči prvič slišali tudi mnogi prebivalci Indije, mnogo spletnih portalov indijskih medijev je namreč z obema rokama pograbilo tragično zgodbo Stefanie Pieper, med njimi India News in Hindustan Times, o umoru so poročali celo dobesedno na drugem koncu sveta - »Avstrijsko vplivnico Stefanie Pieper našli mrtvo v kovčku v Sloveniji« se je glasil naslov članka, ki ga je objavil The New Zealand Harald.