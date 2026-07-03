Pogrešan je mladoletni Mark, policija prosi za pomoč

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Marka Jeretino Kotnika. »Mark je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, svetlo rjavih las, oblečen je v črno kratko majico, bele kratke hlače in obut v natikače,« so opis pogrešanega Marka posredovali s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Nazadnje so ga videli na območju Domžal.

Ker ga z do sedaj izvedenimi ukrepi policisti niso uspeli najti, prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113, ali na anonimni telefon 080 1200.