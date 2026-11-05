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Pogrešanega 19-letnega Jakova našli mrtvega na območju Triglava

Po podatkih policije se je 19-letni državljan Srbije v soboto odpravil na Triglav.
Gorski reševalci GRS Bovec in GRS Mojstrana so zaključili zahtevno intervencijo na območju Triglava. FOTO: Gorska Reševalna Zveza Slovenije
Gorski reševalci GRS Bovec in GRS Mojstrana so zaključili zahtevno intervencijo na območju Triglava. FOTO: Gorska Reševalna Zveza Slovenije
S. U.
 5. 11. 2026 | 16:45
 5. 11. 2026 | 16:47
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Gorski reševalci so pogrešanega 19-letnega pohodnika iz Srbije, ki je v nedeljo zaradi goste megle, vetra in teme obtičal na Plemenicah pod Triglavom, našli mrtvega. Intervencija je potekala na zelo zahtevnem terenu ter v izredno težkih in izjemno neugodnih razmerah v snegu, ledu, vetru in megli, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije.

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Pri reševanju so sodelovali gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bovec in GRS Mojstrana, ki so v ponedeljek našli nekaj osebnih predmetov planinca. Reševanje se je nadaljevalo tudi v naslednjih dneh, aktivirali so helikoptersko posadko na Brniku s helikopterjema vojske in policije, so danes še navedli pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. Po podatkih policije se je 19-letni državljan Srbije v soboto odpravil na Triglav, regijski center za obveščanje Nova Gorica pa je sicer policijo v nedeljo malo pred 20. uro obvestil, da je na poti na Triglav čez Plemenice obtičal tuj planinec.

Gorski reševalci so začeli reševalno akcijo, helikoptersko reševanje pa zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem krepitve vetra in oblačnosti, sprva ni bilo mogoče. Predmete pogrešanega so našli na nadmorski višini 2130 metrov, v ponedeljek dopoldne pa so ob pregledu območja opazili sledi hoje v snegu, ki so se spuščale do nadmorske višine približno 1900 metrov, kjer jih je veter v nadaljevanju izbrisal. Na tem območju so našli tudi druge predmete pogrešanega, so v ponedeljek sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

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