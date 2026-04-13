Pogrešanega Zlatka na veliko noč našli mrtvega v reki Muri

Policisti so danes uradno preklicali iskanje pogrešanega 51-letnega Zlatka Novaka iz občine Razkrižje, in je znano, da je svojce doletela najhujša novica, ki se v takšnih primerih lahko zgodi. Pogrešanega so namreč že konec marca našli mrtvega v reki Muri, na levem bregu na Hrvaškem. V tem času je bila opravljena identifikacija najdenega trupla ter najbrž tudi sanitarna obdukcija, sedaj pa je že znano, da se bodo svojci, znanci, prijatelji in sosedje, od Zlatka poslovili v petek, 17. aprila, na mestnem pokopališču v Ljutomeru.

Na PU Murska Sobota so sicer potrdili, da so v soboto, 28. marca 2026, policisti bili s strani hrvaških varnostnih organov obveščeni, da so v bližini naselja Miklavec na levem bregu reke Mure v plitvini našli truplo. Najdeno truplo ni bilo prepoznavno, vendar se je predvidevalo, da bi lahko bil od 1. marca pogrešani moški iz Veščice. Pri pregledu trupla zdravnik ni našel znakov nasilja, zato je odredil sanitarno obdukcijo. S strani Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) so policisti prejeli obvestilo, da je z analizo DNK potrjena identiteta pokojnega in, da gre za pogrešanega 51-letnega Zlatka Novaka.

Kot je znano, je pokojni Zlatko Novak bil pogrešan od 1. marca, ko je njegov osebni avtomobil bil najden pred mostom čez reko Muro iz smeri Razkrižja. Takrat se je začelo iskanje, ki se je žal, po 35 dneh končalo z najdbo trupla v reki.