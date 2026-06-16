Pogrešani Slovak Miroslav zadnje sporočilo družini domnevno poslal iz Spodnjega Loga nato tišina ...

Iz slovaškega mesta Žilina je prišla novica o pogrešani osebi, ki naj bi izginila v Sloveniji, od koder se je nazadnje, minulo soboto oglasil svojcem, Od takrat ga ni nikjer in na Slovaškem preiskujejo skrivnostno izginotje. »Policija išče 43-letnega Miroslava Hutirja iz Dolný Kubína. Zadnjič se je v soboto zvečer oglasil družini. Njegova zadnja znana lokacija je bila v Sloveniji, na območju vasi Spodnji Log pri Litiji, od takrat pa, kot da bi Zemlja padla nanj.« Ob tem so policisti pripisali, da se je Miroslav s kolesom vračal iz Italije na Slovaško, in nihče ne ve, kaj in kje se mu je zgodilo.

Slovaški policisti iz Žiline so ob tem pripisali, da se je pogrešani vozil s kolesom Kellys, črno-rumene barve. »Pogrešani Miroslav, visok 170 centimetrov, ima temno rjave kratke lase in sive oči. Zadnjič je nosil temno modro majico, kolesarske kratke hlače in zeleno čelado. Prosimo, da vse morebitne informacije o pogrešani osebi sporočile na brezplačno številko 158 na Slovaškem, ali katerikoli policiji v Evropi,« so dodali s Policijske uprave Žilina, mesta na severozahodu Slovaške, približno 170 kilometrov od glavnega mesta Bratislava, blizu češke in poljske meje.