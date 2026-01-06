  • Delo d.o.o.
REŠEVALNA AKCIJA

Pohodnika v snežnem viharju skoraj pogoltnilo Žrelo

Gorski reševalci iz Bohinja so leto začeli z dramatično večerno intervencijo.
V globokem snegu se je podal proti Črni prsti. FOTO: GRS Bohinj

Delovni začetek leta za gorske reševalce FOTO: GRS Bohinj

Popolnoma neopremljen tujec je obtičal v žlebu Žrelo. FOTO: GRS Bohinj

Ljubljanskim gorskim reševalcem so pomagali tudi reševalni psi. FOTO: GRS Ljubljana

Razmere pri intervenciji na Snežniku so bile vse prej kot prijazne. FOTO: GRS Ljubljana

Tina Horvat
 6. 1. 2026 | 06:50
4:20
V preteklem letu smo največkrat poročali o intervencijah bohinjskih gorskih reševalcev, članov GRS Bohinj. Prav to društvo ima namreč že dolga leta daleč največ intervencij med vsemi slovenskimi gorskimi reševalnimi službami. Lani so posredovali kar 96-krat, in to podnevi in ponoči, v poletni pripeki in zimskem mrazu, v snežnih metežih in poletnih nevihtah. Tudi novo leto se zanje ni začelo nič kaj mirno. Medtem ko je večina ljudi uživala v prostih dneh, je njihov oddih prekinil klic tujega državljana na pomoč iz gora, kjer so razmere že dolgo povsem zimske. »Včeraj smo iz zagate rešili hribov željnega obiskovalca Bohinja, ki ga je pogled na Črno prst tako premamil, da je najprej pozabil na osnove zimske priprave na turo, nato pa vseeno tvegal in preizkusil svojo srečo,« so po končanem prvem novoletnem koncu tedna sporočili na njihovem profilu na Facebooku.

96 akcij je imel bohinjski GRS lani.

Sreča je povsem neopremljenemu pohodniku sprva še stala ob strani, a ne za dolgo. Ko je prigazil do zasneženega in poledenelega žleba, ki vodi na greben Črne prsti, je popolnoma nemočen obtičal v njem. Naprej ni šlo, nazaj še manj, vsak premik pa bi lahko pomenil zdrs v globino. Gre za območje, ki ga bohinjski reševalci že dobro poznajo, saj so prav tam v preteklosti že večkrat pomagali slabo opremljenim pohodnikom. »Rešili smo ga iz predela, ki mu rečemo Žrelo. Pot, ki jo je ubral, gre mimo Planine za Črno goro. Za trenutno tam zelo zimske razmere je bil opremljen neprimerno – ni imel ne derez ne cepina,« nam povedo bohinjski gorski reševalci, ki so se do njega prebili po globokem snegu že v temi, ga z vrvno tehniko zavarovali in pospremili do terenskega vozila, s katerim so se v močnem snežnem metežu odpeljali nazaj v življenje.

Brez derez in cepina je obtičal ujet v snežnem žlebu.

Zgodbo o njihovi večerni intervenciji so primerjali z znamenitim filmom Vihar vseh viharjev z glavnim igralcem Georgeem Clooneyjem. »Tako kot se neizkušen mornar ne poda na razburkano morje, se tudi neizkušeni turist, pohodnik, morda avanturist, ne bi smel podati v hribe, če že pogled proti njim jasno nakazuje, da so razmere tam zimske,« so še opozorili in dodali, da Bohinj ponuja tudi varnejše možnosti, denimo razglednik Peč, kjer je razgled čudovit, tveganje pa neprimerno manjše.

Izgubljene na Pokljuki

Prva novoletna intervencija bohinjskih gorskih reševalcev je potekala le par dni po njihovi zadnji v letu 2025, ko so jih tik pred silvestrovim poklicali na pomoč na Pokljuko, kjer so se v širnih smrekovih gozdovih z neštetimi vlakami in gozdnimi cestami izgubile tri pohodnice.

Pogrešan na Snežniku

Pester uvod v novo leto so imeli tudi ljubljanski gorski reševalci. Ob koncu praznikov so do treh zjutraj dežurali na nočnem pohodu na Polhograjsko Grmado, ob pol štirih zjutraj pa so bili že aktivirani za iskanje pogrešane osebe na območju Snežnika. Podobno kot bohinjski gorski reševalci so v vse prej kot prijaznih zimskih razmerah, v globokem snegu, vetru in temi, s pomočjo reševalnih psov in dronov policije vse jutro in dopoldne prečesavali širše območje Sviščakov in Snežnika ter nato vendarle pogrešano osebo našli nepoškodovano.

»Ko je bil vsak kamen enak prejšnjemu, vsaka smreka enako mogočna kot tista pred njo in ko je dodaten čar vsemu skupaj dodala še tema, so ugotovile, da same ne bodo več zmogle najti civilizacije ali vsaj prave poti, ki vodi nazaj tja. Odločile so se pravilno in poklicale na pomoč. S pomočjo posredovanih koordinat smo jih našli in jih s terencem prepeljali nazaj do avtomobila, ki jih je čakal na Rudnem polju,« so takrat intervencijo opisali člani GRS Bohinj in zraven dodali še nekaj nasvetov, kako ravnati, ko se izgubimo. »Že pred odhodom v hribe si v telefon naložimo ustrezne zemljevide, na primer zemljevide Planinske zveze Slovenije, ki nam lahko v takšnih situacijah bistveno pomagajo pri orientaciji. Kadar ugotovimo, da so razmere vseeno pretežke za naše znanje, izkušnje ali psihično stanje, pa velja, da poklicati na pomoč ni znak šibkosti, temveč odgovorna odločitev!« 

