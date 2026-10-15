Pokanje sredi noči prestrašilo prebivalce Kranja: policisti prihiteli na Planino, mladostniki v beg

Na Planini v Kranju je ponoči odmevalo pokanje pirotehničnih izdelkov. Policisti so morali posredovati kar dvakrat, a so jo domnevni kršitelji ob njihovem prihodu popihali. Zdaj policija prosi občane za pomoč pri njihovem iskanju. Policisti so sicer pregledali okoliške ulice in identificirali več oseb, vendar domnevnih kršiteljev za zdaj še niso izsledili.

Policija išče kršitelje, na pomoč kliče občane

Kranjski policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje identitete oseb, ki so ponoči pokale s pirotehniko. Pri tem računajo tudi na pomoč občanov. Vse, ki imajo kakršne koli koristne informacije o dogodkih ali njihovih udeležencih, prosijo, naj jih sporočijo na Policijsko postajo Kranj na telefonsko številko 04 233 64 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Ostro opozorilo staršem: »Ne sme vam biti vseeno!«

Gorenjski policisti ob tem opozarjajo, da uporaba pirotehnike ni le moteča, temveč je lahko tudi izjemno nevarna. Nepremišljeno pokanje lahko povzroči hude opekline, raztrganine in poškodbe oči, poleg tega pa prestraši živali, povzroča požare ter poškoduje zasebno in javno lastnino.

Posebno opozorilo so namenili staršem, ki jih pozivajo, naj bodo pozorni na ravnanje svojih otrok. »Starši, vršite starševski nadzor nad dejanji svojih mladoletnih otrok. Ne sme vam biti vseeno za njih, zato jim ne dopustite rokovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov!« poudarjajo policisti.

Dodajajo, da bodo starši s tem otroke zaščitili pred poškodbami in nevarnostmi, ki jih mladi pogosto niti ne prepoznajo.

»Ko bodo odrasli, vam bodo za takšno skrb neizmerno hvaležni,« še sporočajo gorenjski policisti.