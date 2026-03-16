Poklical na policijo: V bolnici Izola sem ustrelil doktorja in medicinsko sestro

Policisti PP Izola so včeraj, 16, marca 2026, malo po 14. uri sprejeli klic moškega, v katerem je povedal, da je v bolnici Izola ustrelil doktorja in medicinsko sestro. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, ki so ugotovile, da do tega dejanja ni prišlo. Policisti v zadevi zbirajo obvestila in obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja kriva ovadba, sporočajo s PU Koper.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 106 klicev. Med 42 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 9 prometnih nesreč, 3 kršitve javnega reda in miru ter 4 kazniva dejanja. V 9 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 2 intervenciji na javnem kraju, 1 pa v zasebnih prostorih. Med kaznivimi dejanji pa so zabeležili 2 poškodovanji tuje stvari, vlom in tatvino.