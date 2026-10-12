Poklonili so se umrlemu kolegu: v središču Maribora umrl 26-letni dostavljavec hrane pri Woltu

PROMETNA NESREČA

Na Trgu Leona Štuklja so se zbrali kolegi in z minuto molka počastili njegov spomin.

Če so se januarja lani pogodbeni dostavljavci hrane pri Woltu na Trgu Leona Štuklja v Mariboru zbrali na opozorilni stavki, ko so zahtevali predvsem dialog z vodstvom podjetja in izboljšanje delovnih razmer, so se včeraj zbrali na Glavnem trgu v Mariboru zaradi smrti svojega kolega. Vzrok še ni znan V križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v centru Maribora je namreč v soboto ob 10.21 v trčenju umrl 26-letni motorist. V križišču je trčil z osebnim avtomobilom, nato pa ga je odbilo v drugi avtomobil. Kdo je zakrivil nesrečo, policisti še ugotavljajo. Z mariborske policijske uprave so ...