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Pokojnemu Zvonku napačno vstavili kateter

Enajst let in pol so se svojci pokojnega Zvonka Kuretiča borili za pravico. Njegova žena in hčeri z Onkološkim inštitutom dosegle poravnavo.
Umrl je v starosti 50 let. Simbolična fotografija. FOTO: Matej Družnik
Umrl je v starosti 50 let. Simbolična fotografija. FOTO: Matej Družnik
Aleksander Brudar
 5. 6. 2026 | 06:05
4:14
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Družina Zvonka Kuretiča je enajst let in pol po njegovi smrti v tožbi proti ljubljanskemu Onkološkemu inštitutu dosegla pomembno zmago. Ne zgodi se namreč prav pogosto, da bi se zdravstvene ustanove v tožbah zaradi storjenih domnevnih zdravniških napak poravnale s tožniki. Prav to je uspelo Alojziji, Aleksi in Zali Kuretič, Kuretičevi ženi in hčerama. David Sluga, ki je vse tri zastopal v tožbi, ki je potekala pred ljubljansko okrajno sodnico Andrejo Bedene, in v kateri je vsaka zahtevala 20.000 evrov odškodnine, nam je povedal, da so s poravnavo zadovoljni. A da kaj več o njej ne more ...
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