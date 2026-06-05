Pokojnemu Zvonku napačno vstavili kateter

ZAHTEVAJO 60 TISOČAKOV ODŠKODNINE

Enajst let in pol so se svojci pokojnega Zvonka Kuretiča borili za pravico. Njegova žena in hčeri z Onkološkim inštitutom dosegle poravnavo.

Družina Zvonka Kuretiča je enajst let in pol po njegovi smrti v tožbi proti ljubljanskemu Onkološkemu inštitutu dosegla pomembno zmago. Ne zgodi se namreč prav pogosto, da bi se zdravstvene ustanove v tožbah zaradi storjenih domnevnih zdravniških napak poravnale s tožniki. Prav to je uspelo Alojziji, Aleksi in Zali Kuretič, Kuretičevi ženi in hčerama. David Sluga, ki je vse tri zastopal v tožbi, ki je potekala pred ljubljansko okrajno sodnico Andrejo Bedene, in v kateri je vsaka zahtevala 20.000 evrov odškodnine, nam je povedal, da so s poravnavo zadovoljni. A da kaj več o njej ne more ...