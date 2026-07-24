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Vuhred v solzah: umorjeno mamo pokopali, njenemu 15-letnemu sinu zdaj pomagajo dobri ljudje (FOTO)

36-letno Zijado Uzunović je v Vuhredu z nožem ubil njen mož Amir Uzunović. Medtem ko se je od nje poslovila družina v BiH, se je v Sloveniji začela dobrodelna akcija za njenega sina, ki je čez noč ostal brez mame.
36-letno Zijado Uzunović je v Vuhredu z nožem ubil njen mož Amir Uzunović FOTO: Facebook

36-letno Zijado Uzunović je v Vuhredu z nožem ubil njen mož Amir Uzunović FOTO: Facebook

Vuhred FOTO: Mojca Marot

Vuhred FOTO: Mojca Marot

Najtežje posledice zločina nosi njen 15-letni sin. FOTO: Mojca Marot

Najtežje posledice zločina nosi njen 15-letni sin. FOTO: Mojca Marot

Osumljenec umora na območju Vuhreda je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. FOTO: Da

Osumljenec umora na območju Vuhreda je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. FOTO: Da

36-letno Zijado Uzunović je v Vuhredu z nožem ubil njen mož Amir Uzunović FOTO: Facebook
Vuhred FOTO: Mojca Marot
Najtežje posledice zločina nosi njen 15-letni sin. FOTO: Mojca Marot
Osumljenec umora na območju Vuhreda je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. FOTO: Da
A. G.
 24. 7. 2026 | 09:30
 24. 7. 2026 | 09:41
3:44
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V bosanskem kraju Mijakovići so se družina, sorodniki, prijatelji in številni krajani poslovili od 36-letne Zijade Uzunović, ki je bila minuli teden umorjena v Vuhredu na Koroškem. Pogreb je potekal po popoldanski molitvi, pokojno pa so pokopali na krajevnem pokopališču. Na zadnjo pot so jo pospremili najbližji, za njo pa so ostali 15-letni sin, starša in bratje. Družina je pred nekaj leti iz Kaknja odšla v Slovenijo v upanju na boljše življenje, ki se je končalo z nepredstavljivo tragedijo, poroča Avaz.ba.

Po dosedanjih ugotovitvah slovenske policije je bila Zijada Uzunović v noči na ponedeljek smrtno zabodena v stanovanju v Vuhredu. Umora je osumljen njen 39-letni mož Amir Uzunović, ki naj bi ji zadal več vbodnih ran. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju dogodka. Najtežje posledice zločina nosi njen 15-letni sin. Ko se je vračal domov, je na hodniku stanovanjskega bloka srečal osumljenca, ki je takrat peš zapuščal stavbo. Ko je odprl vrata stanovanja, ga je pričakal grozljiv prizor – mama je ležala na tleh v mlaki krvi.

Osumljenec umora na območju Vuhreda je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. FOTO: Da
Osumljenec umora na območju Vuhreda je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. FOTO: Da

Deček je nemudoma stekel po strica, brata osumljenca, in skupaj sta poiskala zdravniško pomoč, vendar je bilo za 36-letnico že prepozno.

Obsežna iskalna akcija

Po zločinu je osumljenec pobegnil, zato so celjski policisti in kriminalisti sprožili obsežno iskalno akcijo. Pri iskanju so sodelovali vodniki službenih psov, droni, helikopter in policijska konjenica. Pregledovali so območje ob reki Dravi, gozdove, zapuščene objekte ter preverjali številne informacije občanov.

Po podatkih policije se je osumljenec več ur uspešno skrival na težko dostopnem terenu, preplaval reko Dravo in se celo peljal z avtobusom. Ker pa so policisti ves čas nadzorovali okolico stanovanjskega bloka in njegovo vozilo, so ga pozno zvečer naslednji dan opazili v bližini doma in mu nekaj po 23. uri odvzeli prostost. Ob prijetju se ni upiral.

Za umor na grozovit in zahrbten način mu grozi od 15 do 30 let zapora. Policija je ob tem sporočila, da družina pred tragedijo ni bila obravnavana zaradi nasilja v družini.

Za 15-letnika zbirajo pomoč

Po tragediji je za mladoletnega sina najprej poskrbel center za socialno delo, zdaj pa se je v pomoč vključila tudi širša skupnost. Na pobudo prijateljev in znancev je Območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi začelo zbirati finančna sredstva za dečka, ki je čez noč ostal brez mame in domače varnosti. Denar bo namenjen njegovim osnovnim življenjskim stroškom, nadaljnjemu šolanju ter psihološki oziroma terapevtski pomoči.

Najtežje posledice zločina nosi njen 15-letni sin. FOTO: Mojca Marot
Najtežje posledice zločina nosi njen 15-letni sin. FOTO: Mojca Marot

V Rdečem križu poudarjajo, da želijo dečku vsaj nekoliko olajšati prihodnost in mu pomagati pri novem začetku po eni najhujših življenjskih preizkušenj.

Kako lahko pomagate?

Vsi, ki bi želeli pomagati dečku na njegovi poti, lahko nakazilo izvedete na spodnji račun:

TRR: SI56 0247 0001 5762 721

Prejemnik: RKS OZ Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi

Sklic: 00 2026-05

Namen: nov začetek

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