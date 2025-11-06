Polet pri Kočevju se je končal tragično: 81-letni letalec umrl pri strmoglavljenju

Galerija
V nesreči z motornim zmajem je na območju Kočevja danes okoli 14.30 umrl 81-letni letalec. Vzrok za strmoglavljenje motornega zmaja še ni znan in ga policija še preiskuje. O dogodku je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
