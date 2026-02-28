  • Delo d.o.o.
NESREČA

Polet se je v občini Žirovnica spremenil v katastrofo, padalka in planinec zdrsnila 300 metrov globoko

Pri vzletu na Vrači je padalki sunek vetra zaprl padalo. Njo in planinca so odpeljali v UKC Ljubljana.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 28. 2. 2026 | 20:47
 28. 2. 2026 | 20:51
1:36
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o nesreči, ki se je zgodila danes ob 10.52 v občini Žirovnica. Pri vzletu na Vrtači je padalki sunek vetra zaprl padalo. Nesreča pa je dobila nove razsežnosti, ko je na pomoč priskočil planinec. V požrtvovalnem poskusu, da bi pomagal ponesrečeni padalki, je prišlo do nesrečnega zdrsa. Oba sta zgrmela približno 300 metrov globoko v južno grapo Vrtače. Nesreča je zahtevala takojšnjo in usklajeno intervencijo razpoložljivih sil.

Uporabili dva helikopterja

Na pomoč so priskočili gorski reševalci GRS Radovljica. Dežurna ekipa GRS Brnik je poskrbela za prvo oskrbo na kraju samem. Logistično zahtevno reševanje je zahtevalo vključitev dveh zračnih plovil. Helikopter Slovenske vojske je skupaj z ekipo HNMP Brnik v UKC Ljubljana prepeljal eno poškodovano osebo. Drugo poškodovano osebo pa je v ta klinični center prepeljal helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.

Opomin gora: Današnji dogodek je boleč opomin, kako hitro se lahko razmere v visokogorju spremenijo in kako tanka je lahko meja med pogumnim dejanjem pomoči ter nesrečo.

nesrečapadalcipoškodbereševalciUKC Ljubljana
19:38
Novice  |  Nedeljske novice
IGRALEC

Jernej Kuntner iskreno: »Napočil je čas za celjenje ran«

Njegovo delo ne išče potrditve, temveč odziv, tih, notranji, včasih tudi nelagoden. V tem prostoru se razkrije tudi njegova najpreprostejša identiteta: biti – brez odvečnih besed – ponosen Slovenec.
Danica Lovenjak28. 2. 2026 | 19:38
19:30
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Ne boste verjeli, kaj La Toya redno uporablja v spalnici: »Priznam, z Janom sva si bila zelo všeč«

V pogovoru za Slovenske novice je razkrila zakulisje odnosov v šovu, izpostavila največjega taktizerja ter priznala, da je odprta za novo ljubezen.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 19:30
19:01
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Dr. Tina Prodnik: Staranje lahko živimo vitalno

Dolgoživost ni rezultat ene čudežne rešitve, temveč doslednosti v preprostih vsakodnevnih navadah, pravi molekularna biologinja in doktorica integrativne ter naravne medicine.
Danica Lovenjak28. 2. 2026 | 19:01
18:43
Novice  |  Slovenija
ZAOSTROVANJE NA BLIŽNJEM VZHODU

Bogomil Ferfila: Irancem je pri sofisticiranih raketah najbrž pomagala Rusija

Profesor opozarja na nevarnost širšega konflikta in razkriva omejeno varnostno moč Evropske unije.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 18:43

