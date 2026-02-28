Polet se je v občini Žirovnica spremenil v katastrofo, padalka in planinec zdrsnila 300 metrov globoko

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o nesreči, ki se je zgodila danes ob 10.52 v občini Žirovnica. Pri vzletu na Vrtači je padalki sunek vetra zaprl padalo. Nesreča pa je dobila nove razsežnosti, ko je na pomoč priskočil planinec. V požrtvovalnem poskusu, da bi pomagal ponesrečeni padalki, je prišlo do nesrečnega zdrsa. Oba sta zgrmela približno 300 metrov globoko v južno grapo Vrtače. Nesreča je zahtevala takojšnjo in usklajeno intervencijo razpoložljivih sil.

Uporabili dva helikopterja

Na pomoč so priskočili gorski reševalci GRS Radovljica. Dežurna ekipa GRS Brnik je poskrbela za prvo oskrbo na kraju samem. Logistično zahtevno reševanje je zahtevalo vključitev dveh zračnih plovil. Helikopter Slovenske vojske je skupaj z ekipo HNMP Brnik v UKC Ljubljana prepeljal eno poškodovano osebo. Drugo poškodovano osebo pa je v ta klinični center prepeljal helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.

Opomin gora: Današnji dogodek je boleč opomin, kako hitro se lahko razmere v visokogorju spremenijo in kako tanka je lahko meja med pogumnim dejanjem pomoči ter nesrečo.