Tragedija v Ljubljani: policija razkrila, kaj je pripeljalo do smrtonosnega trčenja (FOTO)

Poletni meseci na ceste prinesejo več prometa in zastojev, žal pa tudi več hudih prometnih nesreč. Ena takšnih se je zgodila danes okoli 4. ure v Ljubljani, kjer je v trčenju dveh osebnih vozil življenje izgubil 80-letni voznik.

Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je do prometne nesreče v križišču Dunajske ceste in Topniške ulice prišlo, ker je 25-letni voznik osebnega avtomobila v križišče zapeljal, ko je bila na semaforju prižgana rdeča luč. V istem trenutku je 80-letni voznik v križišče zapeljal pri zeleni luči. Vozili sta silovito trčili, starejši voznik pa je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

Gasilci so voznika rešili iz razbitin

Na kraj so prihiteli gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so zavarovali območje nesreče ter s tehničnim posegom iz zverižene pločevine rešili voznika. Takoj so začeli z njegovim oživljanjem, hkrati pa nevtralizirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulatorja na obeh vozilih. Kljub hitremu posredovanju vseh reševalnih služb mu niso mogli več pomagati.

FOTO: Aleksander Brudar

FOTO: Aleksander Brudar

Alkotest pozitiven, hitri test pokazal kokain

Policisti so pri 25-letnem vozniku opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,35 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Hitri test na prepovedane droge je bil pozitiven na kokain, zato so mu odredili strokovni pregled, ki bo pokazal, ali je bil v času vožnje tudi dejansko pod vplivom prepovedane droge.

Preiskava se nadaljuje

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče, po končani preiskavi pa bodo o svojih ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zaradi intervencije je bil promet na območju križišča nekaj časa oviran, voznikom pa policija svetuje previdno vožnjo in dosledno upoštevanje prometne signalizacije.

FOTO: Aleksander Brudar