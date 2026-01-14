Policija ima nove podrobnosti v primeru pogrešanega 51-letnega Igorja: »Potrjujemo, da smo našli njegov avto«

Iskanje pogrešanega 51-letnega Igorja Grošlja z območja Trbovelj še vedno intenzivno poteka. Policija je potrdila, da je bila prijava o njegovem izginotju prejeta v nedeljo, takoj zatem pa so stekle vse potrebne aktivnosti za njegovo izsleditev. Kot so pojasnili s Policije, so policisti v okviru dosedanjih postopkov zbrali razpoložljive podatke o pogrešani osebi, preverili njegove osebne okoliščine in zadnje znane stike. Opravljenih je bilo več razgovorov z družinskimi člani in drugimi osebami, ki bi lahko razpolagale z informacijami o njegovem izginotju. Prav tako so preverili različne lokacije, kjer bi se pogrešani lahko zadrževal.

»V ponedeljek zvečer je bilo na območju Celja najdeno osebno vozilo, ki ga je uporabljal pogrešani.«

V ponedeljek zvečer je bilo na območju Celje najdeno osebno vozilo, ki ga je uporabljal pogrešani. To informacijo je na družbenem omrežju Facebook prvi delil sin pogrešanega, David Grošelj, policija pa je zdaj uradno potrdila, da je bilo vozilo res izsledeno v okviru preiskovalnih aktivnosti. V aktivnosti so še naprej različne policijske enote, po potrebi pa sodelujejo tudi z drugimi službami.

Iskanje pogrešane osebe še vedno intenzivno poteka. Policija poziva vse, da morebitne informacije, ki bi lahko pripomogle k izsleditvi pogrešanega, sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na št. 080 1200.