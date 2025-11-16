Policija in finančna uprava v poostrenem nadzoru na Dolenjskem

Uslužbenci finančne uprave so v zadnjem tednu skupaj s policijo na Dolenjskem izvajali poostren nadzor, pri čemer so devetim davčnim dolžnikom zasegli osebna vozila. Preverjajo namreč morebitne dolgove do države, kot so neplačane globe policije, mestnih redarstev in drugih inšpekcijskih organov.

V zadnjem tednu so tako devetim dolžnikom na kraju samem zarubili osebna vozila in jih odpeljali v hrambo. V nadaljevanju postopka bodo vozila prodali na javni dražbi, izkupiček prodaje pa bodo namenili za poplačilo njihovega dolga.

Kot pojasnjujejo na Fursu, poteka izvršba nedavčnih obveznosti (npr. kazni drugih organov) »na enak način kot izvršba davčnih obveznosti. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.« Dvema dolžnikoma medtem vozil niso odvzeli, ker sta v postopku rubeža dolg poravnala.

Furs pojasnjuje, da v primeru, če glob ni mogoče izterjati z ukrepi upravne izvršbe, o tem obvestijo sodišče in predlagajo nadomestni zapor, in sicer v primeru, ko od dolžnika ene ali več neplačanih glob v skupnem znesku najmanj 1000 evrov dolga v postopku upravne izvršbe ni bilo mogoče izterjati.

Število obvestil za nadomestni zapor se po podatkih Fursa povečuje. Letos so tako podali več kot 540 obvestil sodiščem, kar je 41 odstotkov več kot v celotnem lanskem letu. »Sicer že od preteklega tedna na širšem območju Dolenjske opažamo porast telefonskih klicev in osebnih obiskov zavezancev, ki se želijo informirati – predvsem jih zanima višina dolga. Poleg višine dolga poizvedujejo tudi o možnosti obročnega plačila ter o tem, kako bi se lahko izognili morebitnemu rubežu vozil,« so še zapisali.