Policija išče 33-letnega Danijela Bračka, ste ga videli? (FOTO)

Policisti Policijske postaje Maribor II iščejo pogrešanega Danijela Bračka, starega 33 let, z Limbuške ceste v Mariboru. Po do zdaj zbranih obvestilih je bil Danijel Bračko nazadnje viden 17. oktobra 2026 na območju Ruš. Od takrat je neznano kam odšel.

Policija se za pomoč pri njegovem iskanju obrača tudi na javnost.