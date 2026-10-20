Policija išče 50-letnega Simeona Motalna: povezujejo ga s ponarejenimi cigaretami in trgovino z ljudmi

Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazenski postopek zaradi suma več hudih kaznivih dejanj. Policija v povezavi z nezakonito proizvodnjo ponarejenih cigaret išče 50-letnega Simeona Motalna in javnost poziva k informacijam.

Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazenski postopek v povezavi z odkritjem nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret. Zaradi utemeljenih razlogov za sum kaznivega dejanja davčne zatajitve ter kaznivega dejanja trgovine z ljudmi policisti iščejo 50-letnega Simeona Motalna.

Po navedbah policije gre za sum davčne zatajitve po drugem in četrtem odstavku 249. člena Kazenskega zakonika ter trgovine z ljudmi po prvem odstavku 113. člena KZ-1.

Policija poziva vse, ki bi ga opazili

Vse, ki bi karkoli vedeli o iskani osebi, ali bi jo opazili, pozivajo, naj o tem nemudoma obvestijo policiste. Pokličejo lahko na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Ker gre za predkazenski postopek, podrobnosti o domnevni vlogi iskanega v zadevi za zdaj niso znane.