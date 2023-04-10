Policija išče mladeniče stare med 15 in 20 let, eden je bil širši čez ramena

Včeraj nekaj pred 21. uro so bili na PU Ljubljana obveščeni o ropu v Kočevju. Do oškodovanca, ki je sedel v vozilu so pristopili trije moški in z grožnjami od njega zahtevali denar. Ko jim je izročil manjšo vsoto, so s kraja s svojim vozilom pobegnili.

Policija je podala opis, da so moški stari med 15 in 20 let, visoki med 170 in 180 cm, vsi so bili oblečeni v temnejša oblačila, eden je imel svetle lase in je bil širši čez ramena.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.