Policija išče pobeglega voznika, na kraju nesreče so našli le eno sled

Na regionalni cesti pri Žicah je v torek zvečer počilo. Voznik zelenega avtomobila je oplazil vozilo drugega voznika, mu razbil ogledalo – nato pa brez kančka odgovornosti izginil v noč. Mariborski policisti zdaj iščejo ključne priče, ki bi razjasnile, kdo je povzročil nenavaden trk in pobeg. Po podatkih Policijske uprave Maribor se je nesreča zgodila 25. novembra, okoli 19.25, na regionalni cesti II. reda zunaj naselja Žice. Neznani voznik zelenega avtomobila je peljal po napačni strani in z levim vzvratnim ogledalom trčil v ogledalo voznika, ki mu je s tem povzročil škodo. Na cesti so ostali delci razbitega ogledala pobeglega vozila..

Namesto da bi ustavil in prevzel odgovornost, je neznanec pobegnil in odpeljal proti Lenartu. Policija zato poziva vse, ki so bili takrat na cesti ali bi lahko opazili vozilo zelene barve z manjkajočim levim ogledalom, naj pomagajo pri razjasnitvi primera. Obrnejo naj se na Postajo prometne policije Maribor ali pokličejo na številki 02 450 20 30 oziroma 113.