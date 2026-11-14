Policija išče pogrešanega moškega: njegovo zdravje je lahko ogroženo (FOTO)

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Ljubljana Center obveščeni, da je pogrešan 86-letni Alojzij Brulc z Velikega vrha pri Šmarju - Sapu. Ker še ni bil najden, prosijo javnost za pomoč pri iskanju. Po njihovih informacijah je bil nazadnje viden v soboto okoli 13. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani. Zdravstveno stanje pogrešanega je lahko ogroženo, zato bi vsaka informacija, ki bi jih pripeljala k njemu, prišla prav.

Pogrešana oseba FOTO: PU Ljubljana

Po besedah omenjene policijske uprave je pogrešani visok okoli 165 cm, je suhe postave, ima modre oči in sive lase. Dodali so, da ima na glavi bež kapo s šiltom, oblečena ima temnejša oblačila, obute pa bež športne čevlje. Na Policijski upravi Ljubljana prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o njem ali ga opazili, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na telefonsko številko (01) 474 06 00, ali pa pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.