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PREKINILI SO OBRAVNAVE

Policija lovi pošiljatelja, kar sedem sodišč prejelo grožnjo z bombo

Morali so jih izprazniti in prekiniti obravnave.
Grozilna pisma vplivajo na delo sodišč. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Grozilna pisma vplivajo na delo sodišč. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 20. 6. 2026 | 06:17
2:27
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Na sodiščih po državi so morali včeraj dopoldne prekiniti poslovanje. Razlog za to je bilo elektronsko sporočilo, ki so ga prejela sodišča in v katerem so bile navedene grožnje z bombo. Na sodiščih so morali prekiniti napovedane obravnave in v celoti izprazniti vse prostore, da bi jih lahko podrobneje pregledali ter izključili morebitno nevarnost za zaposlene in obiskovalce. »Takšno početje nedvomno vpliva na delo sodišč, saj zaradi preklicev obravnav podaljšuje sodne postopke, povzroča pa tudi dodatne, nepotrebne stroške, ki prek državnega proračuna bremenijo vse državljane,« so nam včeraj ...
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