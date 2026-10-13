Policija med hišnimi preiskavami na območju Gornjih Petrovcev zasegla drogo, tri kose orožja in 118 nabojev (FOTO)

Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci so v minulih dneh na podlagi sodne odredbe opravili tri hišne preiskave. Med njimi so našli in zasegli večjo količino rastlinske snovi, za katero sumijo, da gre za konopljo, snov, za katero obstaja sum, da je kokain, ter več kosov strelnega orožja in strelivo.

Kot je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota, so policisti zasegli osem večjih plastičnih vrečk s posušenimi vršički konoplje, sedem sadik te rastline, visokih od 70 do 160 centimetrov, manjšo količino posušenih delcev oziroma vršičkov konoplje in zvito cigareto s konopljo. Poleg tega so našli dva zavitka iz aluminijaste folije z belo prašnato snovjo, za katero sumijo, da gre za kokain.

FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

Zasegli tudi puško, dve pištoli in 118 nabojev

Med hišnimi preiskavami so policisti zasegli tudi malokalibrsko puško, dve pištoli in 118 nabojev. Po opravljeni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

Glede zaseženega orožja bodo policisti po njegovi kategorizaciji izvedli ustrezen ukrep. Policija drugih podrobnosti o osumljencih in okoliščinah preiskav v sporočilu ni navedla.

Policija opozarja: ob najdbi orožja se ga ne dotikajte

Ob najdbi orožja, streliva ali sumljivih snovi se jim ne približujte po nepotrebnem in jih ne premikajte. Zlasti pri neznanem orožju ni mogoče zanesljivo oceniti, ali je varno. Če naletite na orožje ali sumljivo snov, se umaknite na varno razdaljo in o najdbi obvestite policijo na številko 113. Če sumite, da je kdo neposredno ogrožen, to ob klicu posebej poudarite.

Policisti obravnavajo primere suma kaznivih dejanj na podlagi zbranih dokazov, laboratorijskih analiz in drugih ugotovljenih okoliščin. Zato je treba do zaključka postopka razlikovati med zaseženimi snovmi, pri katerih sum še ni potrjen, in snovmi, katerih sestava je že dokazana.