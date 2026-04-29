Policija napovedala poostren nadzor! Vozilo mladoletnika dosegalo skoraj trikrat večjo hitrost od dovoljene

Radovljiški policisti so v torek dopoldne na območju Lesc ustavili mladoletnega voznika, ki je sedel na predelanem vozilu, bistveno hitrejšem, kot dovoljujejo pravila. Na prvi pogled nič posebnega. A tehnični pregled je razkril povsem drugo zgodbo. Moped, ki naj bi bil omejen na 25 kilometrov na uro, je dosegal približno 80 kilometrov na uro. Skoraj trikrat več, kot bi smel. Policisti so vozilo nemudoma zasegli. Mladoletnika bodo z obdolžilnim predlogom poslali v nadaljnji postopek na pristojno okrajno sodišče, kjer bo sledila odločitev o odgovornosti in nadaljnjih ukrepih.

Preventiven nadzor

Primer ni osamljen. Policija napoveduje, da bo nadzor nad vozniki mopedov še zaostrila, posebej pozorni bodo na nedovoljene predelave. Takšni posegi namreč ne pomenijo le kršitve predpisov, temveč resno tveganje za varnost. Predelana vozila so lahko nevarna tako za voznike kot za vse ostale udeležence v prometu. Zakon je pri tem jasen; če vozilo presega dovoljeno moč ali konstrukcijsko hitrost, ga policisti lahko zasežejo, tudi če voznik ni njegov lastnik. O usodi zaseženega mopeda nato odloča sodišče, skupaj s stroški celotnega postopka.