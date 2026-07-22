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POZIV JAVNOSTI

Policija objavila fotografijo zaseženega kolesa in išče njegovega lastnika (FOTO)

Novogoriški policisti sumijo, da je gorsko kolo predmet premoženjskega kaznivega dejanja. Morebitnega lastnika pozivajo, naj se oglasi na Policijski postaji Nova Gorica.
FOTO: Policijska uprava Nova Gorica
FOTO: Policijska uprava Nova Gorica
A. G.
 22. 7. 2026 | 21:51
2:08
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Policisti Policijske postaje Nova Gorica pozivajo morebitnega lastnika oziroma oškodovanca, naj se javi, če prepozna zaseženo gorsko kolo znamke Specialized, za katero obstaja utemeljen sum, da izvira iz premoženjskega kaznivega dejanja. Kot je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica, so policisti kolo zasegli med preiskavo dogodka, ki se je zgodil 14. junija letos na območju železniške postaje v Novi Gorici. Takrat so policisti obravnavali sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, v katerem so bili udeleženi dva državljana Italije in državljan Slovenije. Med fizičnim sporom je bil eden od italijanskih državljanov lažje poškodovan, zdravniško pomoč pa je poiskal v Italiji.

V nadaljevanju preiskave so policisti pri osumljencu zasegli novejše gorsko kolo znamke Specialized, temno modre barve z rdečim napisom »SPECIALIZED«. Kolo ima serijsko številko WSBC920320049P, poškodovana pa sta menjalnik in krmilo. Čeprav kolo v uradnih evidencah trenutno ni prijavljeno kot ukradeno, policisti utemeljeno sumijo, da izvira iz premoženjskega kaznivega dejanja, zato želijo izslediti njegovega zakonitega lastnika.

FOTO: Policijska uprava Nova Gorica
FOTO: Policijska uprava Nova Gorica

Poziv javnosti

Policija poziva vse, ki bi kolo prepoznali kot svoje, naj se oglasijo na Policijski postaji Nova Gorica (Sedejeva ulica 11). S seboj naj prinesejo dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi lahko pomagali pri zanesljivi identifikaciji, kot so račun o nakupu, fotografije, serijska številka ali druge prepoznavne značilnosti kolesa.

Za dodatne informacije so policisti Policijske postaje Nova Gorica dosegljivi na telefonski številki (05) 303 44 00 ali po elektronski pošti pp_nova_gorica.pung@policija.si

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