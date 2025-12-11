  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DVA OSUMLJENCA

Policija po treh letih razvozlala umor 26-letnega Slovenca

Možje v modrem so razkrili šokantne podrobnosti, storilca sta bila mladoletna!
Truplo so našli nad železniškim predorom (simbolična fotografija). FOTO: Uroš Hočevar
Truplo so našli nad železniškim predorom (simbolična fotografija). FOTO: Uroš Hočevar
N. B.
 11. 12. 2025 | 12:55
 11. 12. 2025 | 12:58
3:14
A+A-

Slovenska in italijanska policija sta razvozljali pretresljiv umor 26-letnega Slovenca z Goriškega. Več kot tri leta po najdbi trupla ob Streliški poti nad Novo Gorico se kazenski postopek zdaj nadaljuje v Italiji – zoper dva takrat mladoletna italijanska državljana.

11. januarja 2022 je italijanska državljanka med jutranjim sprehodom na Streliški poti, tik ob meji z Italijo, naletela na negibno telo mlajšega moškega ob kolesu. Z bližnjimi stanovalci je takoj poklicala pomoč, a reševalci so lahko le potrdili smrt. Kriminalisti so na makadamskem platoju našli truplo z vidnimi poškodbami in sledmi krvi, takoj pa se je pojavil sum, da je šlo za nasilno smrt. Kmalu je bila potrjena identiteta: šlo je za 26-letnega slovenskega državljana z območja Nove Gorice.

Na kraj sta prišli dežurna tožilka in preiskovalna sodnica, ki sta odredili nujna dejanja in obdukcijo. Ta je 12. januarja 2022 potrdila, da je moški umrl nasilne smrti. Zaradi resnosti dejanja in povezave z dogajanjem v Italiji je policija ustanovila posebno delovno skupino, ki je tesno sodelovala z italijansko kriminalistično policijo v Gorici. V Sloveniji je preiskavo umora usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, v Italiji pa so primer vodili tudi v okviru preiskav s področja prepovedanih drog.

Oktobra 2024 se je sum zožil na dva mladoletna italijanska državljana iz Furlanije – Julijske krajine. Pod okriljem Eurojusta so ustanovili skupno preiskovalno skupino, ki je omogočila usklajene hišne preiskave in zaslišanja v Italiji ter obdelavo dokazov z mesta zločina.

Domnevni dogovor za nezakonit posel se je končal s smrtjo

Preiskovalci utemeljeno sumijo, da so se pokojni in osumljenca na kritični dan namenoma sestali na odmaknjenem kraju zaradi nezakonitega posla, domnevno povezanega s prepovedanimi drogami. Tam naj bi prišlo tudi do umora.

6. junija 2025 je Sektor kriminalistične policije PU Nova Gorica na tožilstvo podal poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe zaradi umora zoper oba osumljenca. Ker sta bila v času dejanja mladoletna in državljana Italije, se je Slovenija v okviru skupne preiskovalne skupine zavezala, da kazenski pregon prevzame italijansko pravosodje. Zadevo vodi Sodišče za mladoletnike v Trstu. Policija osebnih podatkov osumljencev ne razkriva – zaradi njune tedanje mladoletnosti, zaščite osebnosti in spoštovanja domneve nedolžnosti do pravnomočne sodbe.

Na območju PU Nova Gorica v letu 2025 niso obravnavali nobenega umora ali uboja. Na ravni države pa je policija letos obravnavala 16 kaznivih dejanj uboja (večinoma poskusi) in 4 kazniva dejanja umora. Po podatkih UNODC Slovenija ostaja ena najbolj varnih držav glede umorov, večina tovrstnih dejanj pa je uspešno razjasnjenih.

Tragični primer 26-letnika z Goriškega je s preiskovalnega vidika dobil zaključek, dokončno besedo pa bo imelo sodišče v Trstu.

Več iz teme

umorSlovenec26-letnik
ZADNJE NOVICE
15:30
Novice  |  Svet
NEIZMERNA BOLEČINA

Evropski parlament zajokal ob pričevanju komaj preživelega dečka Romana (VIDEO)

Solz ni mogla zadržati niti tolmačka, ki je prevajala srce parajočo zgodbo malega 11-letnika.
11. 12. 2025 | 15:30
15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
15:15
Razno
DELOVALA BO VSAK DAN V LETU

S prvo oljčno fontano na svetu se lahko pohvalimo prav Slovenci (FOTO)

Degustacija je mogoča s pomočjo žetonov, obiskovalci pa si postrežejo sami.
11. 12. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Kašljate? To živilo iz domače shrambe je prav tako učinkovito kot sirup iz lekarne

Če vas muči kašelj, ne tecite v lekarno, temveč si pomagajte z nečim, kar imate doma.
11. 12. 2025 | 15:00
14:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
TELOVADNICA

Panika na eni izmed slovenskih šol: izbruhnil je požar, zrušil se je strop (FOTO)

Škode je za več deset tisoč evrov.
11. 12. 2025 | 14:54
14:25
Lifestyle  |  Praznično
IZVIRNO

Ekološko zavijanje daril: čudovito na pogled in prijazno do narave

Kartonaste darilne škatle nadomestimo s posodami za shranjevanje živil, namesto papirja lahko uporabimo ruto, kuhinjsko krpo ali platneno nakupovalno vrečko.
11. 12. 2025 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako preživeti praznike brez prevelikega finančnega bremena

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To je darilo, ki ste ga iskali

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki