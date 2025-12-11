Policija po treh letih razvozlala umor 26-letnega Slovenca

Slovenska in italijanska policija sta razvozljali pretresljiv umor 26-letnega Slovenca z Goriškega. Več kot tri leta po najdbi trupla ob Streliški poti nad Novo Gorico se kazenski postopek zdaj nadaljuje v Italiji – zoper dva takrat mladoletna italijanska državljana.

11. januarja 2022 je italijanska državljanka med jutranjim sprehodom na Streliški poti, tik ob meji z Italijo, naletela na negibno telo mlajšega moškega ob kolesu. Z bližnjimi stanovalci je takoj poklicala pomoč, a reševalci so lahko le potrdili smrt. Kriminalisti so na makadamskem platoju našli truplo z vidnimi poškodbami in sledmi krvi, takoj pa se je pojavil sum, da je šlo za nasilno smrt. Kmalu je bila potrjena identiteta: šlo je za 26-letnega slovenskega državljana z območja Nove Gorice.

Na kraj sta prišli dežurna tožilka in preiskovalna sodnica, ki sta odredili nujna dejanja in obdukcijo. Ta je 12. januarja 2022 potrdila, da je moški umrl nasilne smrti. Zaradi resnosti dejanja in povezave z dogajanjem v Italiji je policija ustanovila posebno delovno skupino, ki je tesno sodelovala z italijansko kriminalistično policijo v Gorici. V Sloveniji je preiskavo umora usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, v Italiji pa so primer vodili tudi v okviru preiskav s področja prepovedanih drog.

Oktobra 2024 se je sum zožil na dva mladoletna italijanska državljana iz Furlanije – Julijske krajine. Pod okriljem Eurojusta so ustanovili skupno preiskovalno skupino, ki je omogočila usklajene hišne preiskave in zaslišanja v Italiji ter obdelavo dokazov z mesta zločina.

Domnevni dogovor za nezakonit posel se je končal s smrtjo

Preiskovalci utemeljeno sumijo, da so se pokojni in osumljenca na kritični dan namenoma sestali na odmaknjenem kraju zaradi nezakonitega posla, domnevno povezanega s prepovedanimi drogami. Tam naj bi prišlo tudi do umora.

6. junija 2025 je Sektor kriminalistične policije PU Nova Gorica na tožilstvo podal poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe zaradi umora zoper oba osumljenca. Ker sta bila v času dejanja mladoletna in državljana Italije, se je Slovenija v okviru skupne preiskovalne skupine zavezala, da kazenski pregon prevzame italijansko pravosodje. Zadevo vodi Sodišče za mladoletnike v Trstu. Policija osebnih podatkov osumljencev ne razkriva – zaradi njune tedanje mladoletnosti, zaščite osebnosti in spoštovanja domneve nedolžnosti do pravnomočne sodbe.

Na območju PU Nova Gorica v letu 2025 niso obravnavali nobenega umora ali uboja. Na ravni države pa je policija letos obravnavala 16 kaznivih dejanj uboja (večinoma poskusi) in 4 kazniva dejanja umora. Po podatkih UNODC Slovenija ostaja ena najbolj varnih držav glede umorov, večina tovrstnih dejanj pa je uspešno razjasnjenih.

Tragični primer 26-letnika z Goriškega je s preiskovalnega vidika dobil zaključek, dokončno besedo pa bo imelo sodišče v Trstu.