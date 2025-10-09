  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREISKAVA SMRTI 37-LETNIKA

Policija pod drobnogledom: ugotovljene nepravilnosti v postopku, po katerem je umrl brat znanega Slovenca

Poklukar odredil odpravo nepravilnosti ob policijski uporabi prisilnih sredstev.
FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images
STA, S. U.
 9. 10. 2025 | 18:05
1:34
A+A-

Notranji minister Boštjan Poklukar je v. d. generalnega direktorja policije Damjanu Petriču izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih med policijskim postopkom, po katerem je decembra lani umrl 37-letni moški. Na policiji pa pojasnjujejo, da ravnanja policistov preiskujejo tudi v notranjevarnostnem postopku.

image_alt
Šokanten preobrat po smrti brata znanega Slovenca: policisti naj bi ga davili sredi ulice?! (FOTO)

Policija je sporočila, da je bila seznanjena z ugotovitvami ministrskega direktorata glede primera 37-letnika, ki je decembra umrl po policijskem postopku. Primer preiskuje posebni oddelek tožilstva, policija pa sodeluje in vodi tudi notranjevarnostni postopek.

Po pregledu mnenja direktorata in strokovnih služb bo policijsko vodstvo odločalo o nadaljnjih ukrepih ter izboljšavah notranjega nadzora. Policija poudarja, da spoštuje človekove pravice in da se vsako odstopanje od teh načel obravnava resno; ob morebitni disciplinski ali kazenski odgovornosti bodo ukrepali.

Minister Poklukar je v. d. generalnega direktorja policije Petriču izdal navodila za odpravo nepravilnosti, mnenje o postopku pa je bilo posredovano tožilstvu in varuhu človekovih pravic. Direktorat je ugotovil, da so policisti do 37-letnika uporabili nesorazmerno in nestrokovno silo, vključno z davljenjem, opustili prvo pomoč in da je interna komisija ravnala neobjektivno.

Več iz teme

policijaBoštjan Poklukarsmrt
ZADNJE NOVICE
18:25
Bulvar  |  Domači trači
SVOJE MU JE POVEDAL

Mark jamral, kako težko delo ima, sesul ga je romski komik: »Ja, biti vplivnež je težko … « (VIDEO)

Mark zgrozil Slovence, sesul ga je romski komik: »Ja, biti vplivnež je pa res težko. Veš, kaj je težko, mojster? To je težko«
9. 10. 2025 | 18:25
18:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREISKAVA SMRTI 37-LETNIKA

Policija pod drobnogledom: ugotovljene nepravilnosti v postopku, po katerem je umrl brat znanega Slovenca

Poklukar odredil odpravo nepravilnosti ob policijski uporabi prisilnih sredstev.
9. 10. 2025 | 18:05
18:02
Lifestyle  |  Stil
INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
9. 10. 2025 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZMENKI

Šest z zmenki povezanih strahov

Z njimi se bori domala vsak in dobro je vedeti, kako jih premagati.
9. 10. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
NATANČNA NAVODILA

Po napadu na mestnem avtobusu LPP sporoča, kaj lahko v takšnih primerih storijo potniki

V aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka.
9. 10. 2025 | 17:45
17:15
Novice  |  Slovenija
KAM GRE RAZLIKA?

SDS: Za dolgotrajno oskrbo zbranih 255 milijonov, porabljenih le 171

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi o izzivih izvajanja pravic. SDS predlagala moratorij na pobiranje prispevka in oprostitev upokojencev plačevanja, a odbor predlogov ni sprejel.
9. 10. 2025 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki