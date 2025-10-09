Policija pod drobnogledom: ugotovljene nepravilnosti v postopku, po katerem je umrl brat znanega Slovenca

Notranji minister Boštjan Poklukar je v. d. generalnega direktorja policije Damjanu Petriču izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih med policijskim postopkom, po katerem je decembra lani umrl 37-letni moški. Na policiji pa pojasnjujejo, da ravnanja policistov preiskujejo tudi v notranjevarnostnem postopku.

Policija je sporočila, da je bila seznanjena z ugotovitvami ministrskega direktorata glede primera 37-letnika, ki je decembra umrl po policijskem postopku. Primer preiskuje posebni oddelek tožilstva, policija pa sodeluje in vodi tudi notranjevarnostni postopek.

Po pregledu mnenja direktorata in strokovnih služb bo policijsko vodstvo odločalo o nadaljnjih ukrepih ter izboljšavah notranjega nadzora. Policija poudarja, da spoštuje človekove pravice in da se vsako odstopanje od teh načel obravnava resno; ob morebitni disciplinski ali kazenski odgovornosti bodo ukrepali.

Minister Poklukar je v. d. generalnega direktorja policije Petriču izdal navodila za odpravo nepravilnosti, mnenje o postopku pa je bilo posredovano tožilstvu in varuhu človekovih pravic. Direktorat je ugotovil, da so policisti do 37-letnika uporabili nesorazmerno in nestrokovno silo, vključno z davljenjem, opustili prvo pomoč in da je interna komisija ravnala neobjektivno.