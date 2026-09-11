Policija podrobneje opisala incident na avtocesti, svoje je povedal tudi Matoz

Kot smo že poročali, je bil danes ustreljen policist. Napadalec je nato pobegnil, a so ga prijeli v Radovljici. Dodatne informacije o tem incidentu je na novinarski konferenci podal direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec. Nekaj besed o tem dogodku je na novinarski konferenci spregovoril tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz.

Kot je povedal Omejec, so policisti danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno izvajali postopek z voznikom, ki je pred tem povzročil prometno nesrečo z materialno škodo ter odpeljal naprej. »Po do sedaj znanih informacijah je voznik med običajnim policijskim postopkom nenadoma in nepričakovano napadel policista, ki je vodil postopek, mu odvzel službeno pištolo in z njo streljal nanj. Policist je bil pri tem poškodovan ter po zagotovljeni prvi pomoči odpeljan v zdravstveno ustanovo, kjer se tudi sedaj nahaja. Njegovo življenje ni ogroženo. Po do sedaj znanih podatkih druge osebe niso bile poškodovane v policijski akciji,« je dejal Omejec in policistu zaželel čimprejšnje okrevanje.

Odpeljal se je v smeri Gorenjske

Po besedah Omejca je osumljenec odvzel tudi službeno vozilo policije ter se z njim odpeljal v smeri Gorenjske. V iskanje moškega so bile vključene vse razpoložljive patrulje in enote, aktivirali pa so tudi helikopter ter specialno enoto policije. »Policisti so storilca izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnemu osumljencu, državljanu Republike Slovenije, je bilo zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo odrejeno pridržanje,« je dejal Omejec in se v imenu policije zahvalil občanom, ki so zaznali resnost intervencije ter so s klici ter obveščanjem podali informacije, ki so pomagale pri prijetju moškega in pri razjasnitvi okoliščin dogodka. Zahvaljujejo se tudi uslužbencem Darsa, ki so bili priča dogodku in so pomagali policistom.

Omejec je ob tem še dodal, da policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil ter preverjanjem vseh okoliščin dogodka. Omenil je tudi, da je bil opravljen ogled kraja dogodka, v tem času pa da je bila avtocesta zaprta. Motiva dejanja v času novinarske konference še niso poznali.

Matoz se zahvaljuje občankam in občanom

»Želim, da policist čim prej okreva in da mu bo nudena vsa pomoč. Istočasno pa bi se tudi vsem občanom in občankam, ki so danes zaradi tega dogodka in zaradi dlje časa trajajočega ogleda kraja kaznivega dejanja, ki je bil zahteven, žal morali stati v koloni in čakati, kajti avtocesta je bila dlje časa zaprta. Gre za posebnost, dogodek oz. kaznivo dejanje je bilo izvršeno ob avtocesti, iskali so sledove. Iskreno se občankam in občanom zahvaljujem, prvič za pomoč, drugič pa za potrpežljivost in zato, ker so morali na petek čakati v koloni,« je pojasnil minister Matoz. Meni, da je policija dobro pripravljena, da odreagira na take dogodke. »Žal pa se nam dogajajo tudi takšni dogodki, kot je ta danes,« je dejal.