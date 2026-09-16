Policija pojasnila ozadje grozljivega umora v Laškem: 76-letnika zvezala, pretepla in umorila, osumljenca prijeli v Nemčiji

Pretresljiva zgodba iz Laškega dobiva nove razsežnosti. Policija je razkrila podrobnosti grozovitega umora 76-letnega moškega, ki so ga julija našli mrtvega v njegovi hiši. Umora sta osumljena 31-letni hrvaški državljan in 29-letna hrvaška državljanka. Po dejanju sta pobegnila iz Slovenije, prijeli pa so ju v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko.

Vse se je začelo 25. julija, ko je na laško policijsko postajo prišla žena 76-letnika. Z možem nista živela na istem naslovu, a ker se ji ni oglašal na telefon, jo je začelo skrbeti. Še pred tem ga je iskala na domu, kjer je naletela na razdejano notranjost hiše. Prestrašena je pomoč poiskala pri policistih. Ko so skupaj vstopili v hišo, so v spalnici našli 76-letnika brez znakov življenja. Policisti so takoj opazili okoliščine, ki so kazale na nasilno smrt. Kasnejša obdukcija je pokazala, da je moški umrl že nekaj dni prej.

Hišo najprej opazovala, naslednji večer sta se vrnila

Kriminalisti so začeli obsežno preiskavo. Pregledovali so okolico, nadzorne kamere, posnetke z ulic, železniške infrastrukture, trgovin in nastanitvenih objektov. Ugotovili so, da naj bi osumljenca že 19. julija zvečer dlje časa opazovala hišo 76-letnika. Nato naj bi samovoljno vstopila na dvorišče in v hišo, kjer ju je zalotil lastnik. Med njimi je prišlo do prepira, starejši moški pa ju je tisti večer uspel spoditi. A zgodba se s tem ni končala. Naslednji večer naj bi se 31-letnik in 29-letnica vrnila. Tokrat naj bi vlomila v hišo in presenetila nemočnega 76-letnika.

Zvezala naj bi ga in zahtevala denar

Po ugotovitvah kriminalistov sta mu zadala več močnih udarcev v obraz, ga obvladala in zvezala. Od njega naj bi zahtevala denar in vrednejše predmete. Nasilje naj bi nato še stopnjevala. Policija pravi, da sta ga umorila na posebej surov in brutalen način. Po dejanju naj bi kraj zapustila peš, nato pa z javnim prevozom zapustila Slovenijo.

Slovenija je po številu umorov ena od najbolj varnih držav v Evropi poudarja policija Slovenija je po številu umorov tako v svetovnem merilu, kot tudi v Evropi, ena izmed najbolj varnih držav, kar so pokazale tudi globalne raziskave o umorih, ki jih opravlja UNODC – Urad združenih narodov za droge in kriminal. Slovenija je po številu umorov na 100.000 prebivalcev na 8. mestu med najbolj varnimi državami v Evropi. V Sloveniji je število ubojev in umorov že dalj časa v upadanju. V 90. letih smo letno obravnavali tudi do 100 primerov ubojev in umorov (poskusov in dokončanih kaznivih dejanj), po letu 2000 je to padlo na 60 do 80 primerov letno, po letu 2007 pa na približno 40 primerov letno. Odstopata leti 2015 z 49 primeri in 2020, ko jih je bilo 47 - za razliko od leta 2019, ko je bilo nekaj čez 30 primerov teh dejanj. Vendar povprečje med 30 in 40 primerov letno že od leta 2007 naprej ostaja približno enako. Nasprotno splošnem prepričanju je umorov v krogu družine storjenih le okoli 30 do 35 odstotkov od vseh umorov, ki so izvršeni vsako leto, le v letu 2018 je bil rahel porast. Intimnopartnerskih umorov pa je okoli 10 % vseh umorov. Večina ubojev in umorov je uspešno rešena oziroma preiskana. V zadnjih 30 letih je ostalo neraziskanih umorov le za dober odstotek vseh izvršenih dejanj. Kriminalistične preiskave teh primerov se nadaljujejo.

Kriminalisti ocenjujejo, da je bilo dejanje načrtovano in storjeno iz koristoljubja. Ob tem so poudarili, da pokojni s svojim življenjem ni dajal nobenega vtisa, da bi bil posebej premožen. Živel je sam, po navedbah policije pa je bil miren in nekonflikten človek.

Za njima razpisali mednarodno tiralico

Kriminalisti so 17. avgusta zoper oba podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja umora. Pozneje je Okrožno sodišče v Celju izdalo še mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo.

Oba osumljenca so nato prijeli v Nemčiji, v bližini nizozemske meje. Trenutno poteka postopek njune izročitve slovenskim pravosodnim organom.

31-letnik naj bi imel dolgo kriminalno preteklost

Policija je razkrila tudi podatke o preteklosti 31-letnega osumljenca. Na Hrvaškem naj bi bil od leta 2010 obravnavan zaradi 17 velikih tatvin, štirih drznih tatvin, dveh groženj, posilstva in protipravnega odvzema prostosti.

Leta 2017 so ga prijeli na Danskem, kjer je bil pozneje pravnomočno obsojen zaradi 25 nasilnih vdorov v stanovanja in hiše. Policija opozarja, da je bil način dejanj tam zelo podoben primeru iz Laškega, vendar brez smrtnih žrtev. Iz Danske so ga novembra 2025 izgnali. Aprila letos sta bila oba osumljenca skupaj obravnavana še na jugu Švedske zaradi tatvin v trgovinah in prometnih prekrškov. Tudi 29-letna osumljenka naj bi bila v preteklosti že obravnavana zaradi več premoženjskih kaznivih dejanj.

Preiskava brez začetnih sledi

V preiskavo je bilo vključenih okoli 20 kriminalistov z različnih področij. Sodelovali so tudi forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Policija je poudarila, da preiskovalci na začetku razen samega kraja dejanja niso imeli praktično nobenih uporabnih podatkov. Pregledali so na stotine posnetkov, opravili številne razgovore in večkrat pregledali kraj zločina. Na koncu so po navedbah policije zbrali dovolj dokazov, da so sum usmerili proti obema sprva povsem neznanima osumljencema.