Sumljiva smrt v pomurskem domu starejših? Policija zdaj vendarle potrdila tole

Na Policijski upravi Murska Sobota so za STA potrdili, da so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti v enem od domov za starejše v Pomurju. Preiskavo so zaključili in o vsem obvestili okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, kjer je zadeva v predkazenskem postopku.

Zaradi varstva osebnih podatkov na policiji niso izrecno povedali, da gre za Dom starejših Rakičan, ampak so navedli, da je bila preiskava opravljena v javnem zavodu na območju UE Murska Sobota. FOTO: Oste Bakal

Sum kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja ter opravljanja zdravilske dejavnosti

Zbrana obvestila in ugotovitve so policisti zaradi suma kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja ter opravljanja zdravilske dejavnosti odstopili v nadaljnje odločanje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti. Na tožilstvu so za STA potrdili, da je zadeva v predkazenskem postopku.

STA je želela tudi odgovore ministrstva za solidarno prihodnost, kjer se še niso odzvali.

Nov vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan je Vinko Kolbl Svet Doma starejših Rakičan je v nedeljo imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Funkcijo je prevzel Vilko Kolbl, nekdanji generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije in zdaj zaposlen v Občini Radenci, je povedala predsednica sveta zavoda v odhodu Ines Magdič. Novega v. d. so imenovali, ker je dosedanja Nada Hercan odstopila. Po njenih besedah naj bi novi vršilec dolžnosti pomagal stabilizirati razmere v zavodu, ki je v zadnjih mesecih v središču pozornosti zaradi notranjih konfliktov in očitkov o domnevnih nepravilnostih. Po razrešitvi dolgoletnega direktorja Zorana Hoblaja so se namreč zvrstili zapleti, od anonimnih pisem in obtožb o šikaniranju in mobingu do vprašanj glede kadrovskih odločitev ter smrti ene od stanovalk, ki naj bi bila sumljiva. Nad Nado Hercan je vse obdobje njenega mandata viselo tudi vprašanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo funkcije.

So pa za preiskovalno.si povedali, da jim je bivša v. d. direktorice Doma starejših Rakičan Nada Hercan sporočila, da je bil pri njih izveden notranji nadzor. Do zaključkov in ugotovitev nadzora se še niso opredelili, Hercan pa za STA ni odgovorila na vprašanja, kaj je notranji nadzor pokazal.

Nada Hercan. FOTO: Damjana Nemeš/vestnik

STA je želela pridobiti odziv vodstva doma. Novi v. d. direktorja na vprašanja medijev danes še ni želel odgovarjati, nekdanja vršilka dolžnosti direktorice Hercanove pa se na klice ni odzvala.

Nekdanji direktor doma zanikal navedbe o neustreznem ravnanju

V zvezi z očitki o domnevno sumljivi smrti v Domu starejših Rakičan, o katerih je prvo pisalo Delo in Slovenske novice, pa je odgovore javnosti že junija letos podal nekdanji direktor doma Zoran Hoblaj.

Hoblaj je zanikal navedbe o neustreznem ravnanju doma. Med drugim je poudaril, da naj pri stanovalki, katere smrt je predmet obravnave pristojnih organov, ne bi šlo za primer napačnega predpisovanja zdravil in da dom zdravil sploh ne predpisuje, ampak to počnejo zdravniki. Kot je še zapisal, pa naj bi šlo za zdravilo za izboljšanje razpoloženja in ne za pomirjevalo, kot je pisalo Delo.