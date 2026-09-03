Policija potrebuje vašo pomoč! Ste bili 1. septembra dopoldan v Mariboru?

Mariborski policisti iščejo morebitne očividce prometne nesreče, v kateri se je 1. septembra poškodovala potnica na mestnem avtobusu v Ljubljanski ulici. Zaradi neskladnih izjav prijateljice poškodovane in voznika avtobusa o času nesreče in padca potnice očividce prosijo, da se zglasijo ali pokličejo policijsko postajo Maribor II, so sporočili s PU Maribor.

Na avtobusu se je potnica lahko poškodovala, njena prijateljica pa je navedla, da se je dogodek zgodil okoli 11.40 ter da je do njenega padca prišlo zaradi nenadnega zaviranja avtobusa, pred katerega je zapeljal kolesar.

Medtem je voznik avtobusa navedel, da se je dogodek zgodil okoli 9.40, ko je pred vozilo, ki je v koloni vozilo pred avtobusom, nenadoma zapeljal kolesar, zaradi česar je moral zavirati, da bi preprečil trčenje. Ob tem je po njegovih navedbah potnica predčasno vstala s sedeža in padla, so zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor.

Zaradi razjasnitve okoliščin navedenega dogodka prosijo morebitne očividce, da se zglasijo na policijski postaji Maribor II, ali pokličejo na telefonsko številko 02 429 26 00 oziroma 113.