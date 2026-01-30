  • Delo d.o.o.
SPORNI SIMBOLI NA KONCERTU

Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.
V lokalu so v zapisu na družbenih omrežjih poudarili, da je imel nekdo iz publike pri sebi zastavo z neprimerno simboliko, česar niti vodstvo lokala niti organizator dogodka nista vedela. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
V lokalu so v zapisu na družbenih omrežjih poudarili, da je imel nekdo iz publike pri sebi zastavo z neprimerno simboliko, česar niti vodstvo lokala niti organizator dogodka nista vedela. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
I. R.
 30. 1. 2026 | 08:41
Potem ko so se v javnosti pojavili posnetki s sobotnega koncerta v Luciji, kjer je med občinstvom zaplapolala zastava z neprimerno simboliko, policija zbira obvestila in dokazne materiale o rabi nacističnih simbolov in pozdravov, je za STA dejal komandir Policijske postaje Piran Matjaž Žerjal. Kot je povedal, niso prejeli nobene prijave, a storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.

Gre za sum prekrška vzbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je navedel Žerjal. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo. Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih. »Prikazovanje neonacističnih simbolov, uporaba gest, povezanih z nacistično ideologijo, in javno poveličevanje teh simbolov so nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe,« so v odzivu zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB).

Po njihovi oceni posebno vzbuja skrb, da se nacistični simboli pojavljajo na dogodkih, namenjenih mladim, kjer se skuša sovraštvo, rasizem in nasilno ideologijo prikazati kot nekaj sprejemljivega. V ZZB NOB pozivajo organizatorje javnih prireditev, lastnike lokalov in lokalne skupnosti, da prevzamejo jasno odgovornost za dogajanje v prostorih, kjer delujejo, ter da aktivno preprečujejo širjenje sovražnih in protiustavnih ideologij. V lokalu, kjer je potekal glasbeni dogodek, so se od incidenta distancirali, poroča STA.

Gre za sum prekrška vzbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Matjaž ŽerjalpolicijaSlovenijanacistični simbolipreiskavaPirankoncert
PUSTNA DEDIŠČINA

Nepogrešljive maske v lovu, med obredom in na zabavi (FOTO)

Maskiranje je del vsakdanjega življenja in praznikov. Razstava s poudarkom na slovenski pustni dediščini.
Primož Hieng30. 1. 2026 | 09:51
"PESTICIDNI KOKTEJL"

Odkrili pesticide v jabolkih: uvrščeni med najnevarnejše, posebej nezaželeni za to skupino ljudi

85 odstotkih jabolk so našli več ostankov pesticidov, pri nekaterih tudi do sedem različnih kemikalij.
30. 1. 2026 | 09:27
NOGOMET

Junaki lige prvakov: čudež na stadionu luči

Jose Mourinho, Anatolij Turbin in Benfica junaki lige prvakov. Danes žreb parov dodatnih kvalifikacij za osmino finala.
30. 1. 2026 | 09:10
ŠPORTANJE S CUKROM

Sladkorna bolezen tipa 2 in šport. Zakaj gibanje samo po sebi ni dovolj

Bolniki pogosto naredijo napako, ko močno omejijo ogljikove hidrate, hkrati pa ostanejo zelo telesno aktivni.
Miroslav Cvjetičanin30. 1. 2026 | 09:00
SPORNI SIMBOLI NA KONCERTU

Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.
30. 1. 2026 | 08:41
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39

