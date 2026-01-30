Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Potem ko so se v javnosti pojavili posnetki s sobotnega koncerta v Luciji, kjer je med občinstvom zaplapolala zastava z neprimerno simboliko, policija zbira obvestila in dokazne materiale o rabi nacističnih simbolov in pozdravov, je za STA dejal komandir Policijske postaje Piran Matjaž Žerjal. Kot je povedal, niso prejeli nobene prijave, a storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.

Gre za sum prekrška vzbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je navedel Žerjal. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo. Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih. »Prikazovanje neonacističnih simbolov, uporaba gest, povezanih z nacistično ideologijo, in javno poveličevanje teh simbolov so nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe,« so v odzivu zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB).

Po njihovi oceni posebno vzbuja skrb, da se nacistični simboli pojavljajo na dogodkih, namenjenih mladim, kjer se skuša sovraštvo, rasizem in nasilno ideologijo prikazati kot nekaj sprejemljivega. V ZZB NOB pozivajo organizatorje javnih prireditev, lastnike lokalov in lokalne skupnosti, da prevzamejo jasno odgovornost za dogajanje v prostorih, kjer delujejo, ter da aktivno preprečujejo širjenje sovražnih in protiustavnih ideologij. V lokalu, kjer je potekal glasbeni dogodek, so se od incidenta distancirali, poroča STA.