Policija preklicala iskalno akcijo, nima dobrih novic

S Policijske uprave Koper so sporočili, da je iskalna akcija, ki je potekala zaradi pogrešane 41-letnice, preklicana. Pogrešano so žal našli mrtvo. Omenili so še, da je bila odrejena sanitarna obdukcija, ki bo potrdila vzrok smrti.

Policija v primerih, ko je neka oseba pogrešana, prosi vse, ki bi jo opazili ali vedeli kakšne uporabne informacije za njeno izsleditev, da o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Pokličejo pa lahko tudi na bližnjo policijsko upravo oziroma bližnjo policijsko postajo.