Policija preklicala iskanje Jake (24), znan je rezultat obdukcije

Mladeniča našli mrtvega v reki Savinji na območju Velikega Širja. Na družbenih omrežjih zapis mame pokojnika: »Čuvala te bom v srcu, dokler diham.«
FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images
S. N.
 19. 1. 2026 | 13:03
 19. 1. 2026 | 13:08
Policija preklicuje iskanje 24-letnega Jake Muhedinoviča. V četrtek, 15. januarja 2026, so ga našli mrtvega v  reki Savinji na območju Velikega Širja. Rezultati obdukcije, ki je bila opravljena v petek, 16.  januarja 2026, so potrdili, da ni šlo za nasilno smrt.

Njegova mama Urška Lipovšek Muhedinovič je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis v slovo sinu, ki se je dotaknil številnih. »Moj dragi sine, moj Jaki, moj zlati fant, ko zaprem oči, te še vedno vidim takega, kot si bil – moj otrok, moja sreča, moj ponos. Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno, a polno neskončne ljubezni do tebe,« je mama zapisala v uvodu in dodala da pogreša njegov nasmeh, njegov glas in njegov korak. »Tolikokrat bi te še poklicala po imenu, te objela in ti povedala, kako zelo te imam rada. Manjkaš mi v vsakem trenutku dneva, v vsakem dihu, v vsaki tišini. Čeprav te ne morem več držati za roko, te nosim v sebi – v vsakem spominu, v vsaki solzi in v upanju, da se nekoč spet srečava. Vedno boš moj otrok, moja ljubezen, moj zlati fant. Na koncu se je od sina poslovila z ganljivimi besedami: »Spi mirno, sine moj. Čuvaj me od tam, kjer si, jaz pa te bom čuvala tukaj – v srcu, dokler diham. Z neskončno ljubeznijo, tvoja mamica.«

Pogreb spoštovanega pokojnika bo v torek, 20. januarja 2026, ob 15. uri na pokopališču Žalec. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji mrliški vežici.

Spomnimo, Jaka je izginil v noči na soboto, 29. novembra 2025, ko se je vračal proti domu. Nazadnje sta ga sredi noči videla dva občana, ko je počival na klopci približno kilometer pred domačo hišo. Ponudila sta mu pomoč, a jo je zavrnil. Za njem se je nato izgubila vsaka sled.

Jaka Muhedinovićpreklic iskanjaobdukcija
