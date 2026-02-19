Policija pri Ljutomeru preiskuje umor, to so zadnje informacije

Na območju Ljutomera so v sredo našli mrtvega 73-letnika, njegova smrt pa je po podatkih policije posledica kaznivega dejanja. Čez nekaj ur so policisti v bližini prvega našli še truplo 79-letnika in strelno orožje . Njegova smrt ni bila posledica kaznivega dejanja, je na novinarski konferenci povedal Robert Roudi s soboške policijske uprave.

Po besedah vodje oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Roudija je potrjeno, da je 73-letni moški v sredo umrl zaradi posledic strelne rane, policija pa zadevo preiskuje v smeri kaznivega dejanja umora. Roudi je na novinarski konferenci v Murski Soboti še pojasnil, da sta moška v sorodstvenem razmerju, storilec pa za orožje ni imel orožne listine.

Med sredino preiskavo so policisti po nekaj urah približno 100 metrov od prvega trupla našli še truplo 79-letnega moškega, ob katerem so našli kratkocevno strelno orožje. Po besedah Roudija smrt 79-letnika ni posledica kaznivega dejanja. »Po dejstvih, ugotovljenih pri ogledu kraja kaznivega dejanja, vse kaže na to, da je šlo pri prvi smrti za naklepno kaznivo dejanje umora,« je poudaril Roudi. Motiv za dejanje za zdaj še ni znan, je pojasnil, prve ugotovitve pa kažejo na večletni spor med storilcem in oškodovancem.

Preiskavo dogodka so nadaljevali tudi danes

Po pojasnilih policije do streljanja ni prišlo na javnem kraju, temveč pred stanovanjsko hišo oškodovanca. Javnost po navedbah policije v nobenem trenutku ni bila ogrožena. V preteklosti policija ni zaznala hujših kršitev javnega reda in miru, povezanih z vpletenima osebama. Pred leti so po Roudijevih navedbah zabeležili dva telefonska klica na OKC zaradi besednega spora med njima. Takrat je policijo klical storilec.

Preiskavo dogodka so nadaljevali tudi danes, saj tovrstna kazniva dejanja zahtevajo obsežno in strokovno zbiranje obvestil ter preverjanje vseh okoliščin, je še pojasnil Roudi.

V lanskem letu in letu prej na območju Policijske uprave Murska Sobota po podatkih policije niso obravnavali nobenega umora ali uboja, zadnje tovrstno kaznivo dejanje na tem območju je bilo storjeno leta 2023, pred tem pa leta 2022. Na ravni Slovenije je bilo po policijskih podatkih v letu 2025 obravnavanih 20 kaznivih dejanj umorov in ubojev.

Več v petkovi tiskani izdaji Slovenskih novic in na našem portalu.