DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Policija pri Ljutomeru preiskuje umor, to so zadnje informacije

Smrt druge osebe pa ni posledica kaznivega dejanja.
Neuradno smo na kraju izvedeli, da se je v enem od zaselkov naselja Globoka zgodila družinska tragedija, v kateri je brat najprej s pištolo ustrelil brata, nato pa storil samomor. FOTO: Andrej Bedek
Neuradno smo na kraju izvedeli, da se je v enem od zaselkov naselja Globoka zgodila družinska tragedija, v kateri je brat najprej s pištolo ustrelil brata, nato pa storil samomor. FOTO: Andrej Bedek
STA, S. U.
 19. 2. 2026 | 16:05
 19. 2. 2026 | 16:24
2:42
Na območju Ljutomera so v sredo našli mrtvega 73-letnika, njegova smrt pa je po podatkih policije posledica kaznivega dejanja. Čez nekaj ur so policisti v bližini prvega našli še truplo 79-letnika in strelno orožje. Njegova smrt ni bila posledica kaznivega dejanja, je na novinarski konferenci povedal Robert Roudi s soboške policijske uprave.

Družinska tragedija v Globoki pri Ljutomeru! Brat ustrelil brata, nato si sodil sam (FOTO)

Po besedah vodje oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Roudija je potrjeno, da je 73-letni moški v sredo umrl zaradi posledic strelne rane, policija pa zadevo preiskuje v smeri kaznivega dejanja umora. Roudi je na novinarski konferenci v Murski Soboti še pojasnil, da sta moška v sorodstvenem razmerju, storilec pa za orožje ni imel orožne listine.

Med sredino preiskavo so policisti po nekaj urah približno 100 metrov od prvega trupla našli še truplo 79-letnega moškega, ob katerem so našli kratkocevno strelno orožje. Po besedah Roudija smrt 79-letnika ni posledica kaznivega dejanja. »Po dejstvih, ugotovljenih pri ogledu kraja kaznivega dejanja, vse kaže na to, da je šlo pri prvi smrti za naklepno kaznivo dejanje umora,« je poudaril Roudi. Motiv za dejanje za zdaj še ni znan, je pojasnil, prve ugotovitve pa kažejo na večletni spor med storilcem in oškodovancem.

Preiskavo dogodka so nadaljevali tudi danes

Po pojasnilih policije do streljanja ni prišlo na javnem kraju, temveč pred stanovanjsko hišo oškodovanca. Javnost po navedbah policije v nobenem trenutku ni bila ogrožena. V preteklosti policija ni zaznala hujših kršitev javnega reda in miru, povezanih z vpletenima osebama. Pred leti so po Roudijevih navedbah zabeležili dva telefonska klica na OKC zaradi besednega spora med njima. Takrat je policijo klical storilec.

Preiskavo dogodka so nadaljevali tudi danes, saj tovrstna kazniva dejanja zahtevajo obsežno in strokovno zbiranje obvestil ter preverjanje vseh okoliščin, je še pojasnil Roudi.

V lanskem letu in letu prej na območju Policijske uprave Murska Sobota po podatkih policije niso obravnavali nobenega umora ali uboja, zadnje tovrstno kaznivo dejanje na tem območju je bilo storjeno leta 2023, pred tem pa leta 2022. Na ravni Slovenije je bilo po policijskih podatkih v letu 2025 obravnavanih 20 kaznivih dejanj umorov in ubojev.

Več v petkovi tiskani izdaji Slovenskih novic in na našem portalu.

 

19:00
Novice  |  Nedeljske novice
INCIDENTI

Vojna napoved pijanim turistom

Hrvaška uvaja ostrejše ukrepe proti nočnemu popivanju. Po 20. uri brez alkohola.
19. 2. 2026 | 19:00
19:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
(NE)ZDRAVA RAZVADA

Pitje kave vam lahko podaljša ali skrajša življenje, odvisno, kdaj jo uživate

Nova raziskava je razkrila razlike v zdravju med pivci kave. Ugotovitve znanstvenikov vas bodo presenetile.
Barbara Kotnik19. 2. 2026 | 19:00
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUJŠE POŠKODBE

Na regionalni cesti Ukrajinec trčil v spremstvo premierja, poškodovanih več oseb

Po uradnih podatkih so policisti utrpeli hujše poškodbe, vendar njihova življenja niso ogrožena.
19. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Smrčim – on pa udarja po zidu! Nočni obračun med sosedi v bloku

Pravnica pojasnjuje, kaj storiti ob hrupu sosedov v bloku – od topotanja in nočnega tuširanja do tolčenja po steni.
Tanja Bohl19. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
TEST

Hiša, v kateri bi živeli, razkriva vaš značaj

Preprost test razkriva stvari, ki jih morda še ne poznate.
19. 2. 2026 | 18:00
18:00
Razno
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: novi začetki in pogum

Jutrišnja energija bo naklonjena negovanju odnosov in cenjenju lepote.
19. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
