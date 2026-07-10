Policija prosi za pomoč! 28-letnica odšla iz UKC Maribor, nato je niso več videli (FOTO)

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da policisti PP Maribor II obravnavajo pogrešanje 28-letne Dalile Šuman iz Krivega vrha (Sveta Ana). Pogrešana je bila nazadnje opažena 9 julija okrog 12.00, ko je peš odšla iz UKC Maribor, kjer je bila hospitalizirana, so zapisali.

Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor

Po informacijah omenjene policijske uprave je pogrešana suhe postave, visoka je 162 cm, ima daljše lase kostanjeve barve, oblečena pa je v spodnji del trenirke črne barve, jopico s kapuco na zadrgo bež barve, kratko majico rdeče barve, obute pa ima roza copate preko gležnja. Dodali so, ima pri sebi tudi črni nahrbtnik. Policija vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da pokličejo na številko 113.