  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGREŠANA OSEBA

Policija prosi za pomoč! 28-letnica odšla iz UKC Maribor, nato je niso več videli (FOTO)

Če imate informacije, pokličite na 113.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT

Simbolična slika FOTO: ChatGPT

Simbolična slika FOTO: ChatGPT

Simbolična slika FOTO: ChatGPT

Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor

Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor

Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor
M. J.
 10. 7. 2026 | 16:20
 10. 7. 2026 | 16:26
1:01
A+A-

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da policisti PP Maribor II obravnavajo pogrešanje 28-letne Dalile Šuman iz Krivega vrha (Sveta Ana). Pogrešana je bila nazadnje opažena 9 julija okrog 12.00, ko je peš odšla iz UKC Maribor, kjer je bila hospitalizirana, so zapisali.

Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor
Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor

Po informacijah omenjene policijske uprave je pogrešana suhe postave, visoka je 162 cm, ima daljše lase kostanjeve barve, oblečena pa je v spodnji del trenirke črne barve, jopico s kapuco na zadrgo bež barve, kratko majico rdeče barve, obute pa ima roza copate preko gležnja. Dodali so, ima pri sebi tudi črni nahrbtnik. Policija vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da pokličejo na številko 113. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pogrešana osebaDalila Šumaniskalna akcijapolicijaUKC Maribor
ZADNJE NOVICE
17:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODIŠČE ODPRAVILO PRIPOR

Kakšen preobrat! Danijev morilec po dobrih dveh letih odkorakal na prostost

Davida Štruklja, ki je pred dvema letoma in štirimi meseci na Tolminskem vzel življenje Daniju Blagojeviću, je sodišče izpustilo na prostost.
Moni Černe10. 7. 2026 | 17:07
17:00
Bulvar  |  Suzy
HOROSKOP

Kažipot planetov: Vzemite si čas za počitek in brezskrbnost (Suzy)

Najbolje bo, če se odpravimo na dopust in preživljamo čas z družino.
10. 7. 2026 | 17:00
16:43
Bulvar  |  Tuji trači
NENAVADNI SPOMINKI

Niso dobili vabila, so pa razgrabili smeti z zvezdniške poroke

Večno zvestobo sta si obljubila glasbenica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce.
10. 7. 2026 | 16:43
16:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOBER KONEC

Drama na slovenski obali: 13-letnega otroka je odneslo daleč od obale

Policisti so se nemudoma odzvali na prijavo, o dogodku pa obvestili tudi center za obveščanje, Upravo RS za pomorstvo in letalsko policijsko enoto.
10. 7. 2026 | 16:43
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Policija prosi za pomoč! 28-letnica odšla iz UKC Maribor, nato je niso več videli (FOTO)

Če imate informacije, pokličite na 113.
10. 7. 2026 | 16:20
15:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Ko telo spregovori: zakaj imamo kurjo polt

Čeprav je videti kot majhna nenavadnost na koži, gre za star in samodejen odziv živčnega sistema.
10. 7. 2026 | 15:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki