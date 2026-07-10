Policija prosi za pomoč! 28-letnica odšla iz UKC Maribor, nato je niso več videli (FOTO)

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da policisti PP Maribor II obravnavajo pogrešanje 28-letne Dalile Šuman iz Krivega vrha (Sveta Ana). Pogrešana je bila nazadnje opažena 9 julija okrog 12.00, ko je peš odšla iz UKC Maribor, kjer je bila hospitalizirana, so zapisali.
Po informacijah omenjene policijske uprave je pogrešana suhe postave, visoka je 162 cm, ima daljše lase kostanjeve barve, oblečena pa je v spodnji del trenirke črne barve, jopico s kapuco na zadrgo bež barve, kratko majico rdeče barve, obute pa ima roza copate preko gležnja. Dodali so, ima pri sebi tudi črni nahrbtnik. Policija vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da pokličejo na številko 113.
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