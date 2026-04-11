Slovenska policija prosi za pomoč, pogrešan je 17-letnik (FOTO)

S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Radovljica danes, 11. 4. 2026, nekaj po 13. uri, obveščeni, da je pogrešan 17-letni Anže Klinar iz Kovorja (občina Tržič). Pogrešani je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima črne lase. Po informacijah policijske uprave je bil oblečen v siv pulover in črno jakno ter črne hlače, obute pa je imel črne superge.
Pogrešani je bil nazadnje viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam, so zapisali na omenjeni policijski upravi. Po njihovih infromacijah je s seboj vzel avtobusno karto, zato obstaja možnost, da je šel tudi na avtobus.
Prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Tržič (04/598 29 00) ali Policijsko postajo Radovljica (04/537 78 00), na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
