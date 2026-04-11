  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGREŠANA OSEBA

Slovenska policija prosi za pomoč, pogrešan je 17-letnik (FOTO)

Anže Klinar je bil nazadnje viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 11. 4. 2026 | 15:21
 11. 4. 2026 | 15:45
1:14
A+A-

S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Radovljica danes, 11. 4. 2026, nekaj po 13. uri, obveščeni, da je pogrešan 17-letni Anže Klinar iz Kovorja (občina Tržič). Pogrešani je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima črne lase. Po informacijah policijske uprave je bil oblečen v siv pulover in črno jakno ter črne hlače, obute pa je imel črne superge.

Pogrešana oseba FOTO: Pu Kranj
Pogrešana oseba FOTO: Pu Kranj

Pogrešani je bil nazadnje viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam, so zapisali na omenjeni policijski upravi. Po njihovih infromacijah je s seboj vzel avtobusno karto, zato obstaja možnost, da je šel tudi na avtobus. 

Prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Tržič (04/598 29 00) ali Policijsko postajo Radovljica (04/537 78 00), na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Več iz teme

pogrešana osebaPU Kranjpolicija
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki