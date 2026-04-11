Slovenska policija prosi za pomoč, pogrešan je 17-letnik (FOTO)

S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Radovljica danes, 11. 4. 2026, nekaj po 13. uri, obveščeni, da je pogrešan 17-letni Anže Klinar iz Kovorja (občina Tržič). Pogrešani je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima črne lase. Po informacijah policijske uprave je bil oblečen v siv pulover in črno jakno ter črne hlače, obute pa je imel črne superge.

Pogrešana oseba FOTO: Pu Kranj

Pogrešani je bil nazadnje viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam, so zapisali na omenjeni policijski upravi. Po njihovih infromacijah je s seboj vzel avtobusno karto, zato obstaja možnost, da je šel tudi na avtobus.

Prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Tržič (04/598 29 00) ali Policijsko postajo Radovljica (04/537 78 00), na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

