Policija prosi za pomoč! Pogrešan je moški, ki je potreben pomoči (FOTO)

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška danes obveščeni, da svojci pogrešajo 89-letnega Ekrema Športo iz Ljubljane. Po informacijah te policijske uprave je pogrešani visok okoli 170 cm, je suhe postave, ima rjave oči in kratke sive lase, oblečen pa je v temnejša oblačila. Nosil je temnejšo jakno, obut pa je bil v temno zelene superge. »Od doma je odšel z vozilom znamke Citroen Xara Picaso, rdeče barve, ljubljanskih registrskih oznak. Nazadnje je bil viden danes dopoldan na območju Šiške. Gre za osebo potrebno pomoči,« so še dodali na omenjeni policijski upravi.

Pogrešana oseba FOTO: PU Ljubljana

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, prosijo javnost za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.