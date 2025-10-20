Umrla na tirih pri Rudniku: prepoznate oblačila ali predmete ženske, stare med 30 in 40 let? (FOTO)

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so 19. septembra 2025 na območju Rudnika obravnavali dogodek, v katerem je na tirih pri trčenju z vlakom umrla ženska. Identiteta umrle do zdaj še ni bila ugotovljena.

Gre za žensko, staro med 30 in 40 let, srednje postave, visoke 160 cm, daljših temnejših las, v času dogodka je bila oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem. Na roki je imela uro rumene barve, poleg nje so bila najdena korekcijska očala s svetlomodrim kovinskim okvirjem.

Korekcijska očala FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.